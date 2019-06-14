شاومي تنشر فيديو Unboxing رسمي لهاتف Mi 9t

قامت شاومي اليوم بنشر فيديو unboxing رسمي لهاتفها الجديد Mi 9t تحت عنوان What’s in the box كجزء من الحملة الدعائية لهاتفها الجديد.

يأتي هذا الفيديو في محاولة شاومي لبدء دعاية الهاتف قبل إنطلاقه رسمياً وبدء بيعه في الأسواق الأوروبية يوم الإثنين القادم لتستعرض أهم الأمور الموجودة في الهاتف وعلبته ومميزات الهاتف الأساسية.

أما عن محتويات العلبة فمثل جميع هواتف شاومي السابقة فإن العلبة ستأتي معها غلاف Case مجاني مصنوع من البلاستيك المقوى بالإضافة إلى مجموعة الكتبيات المعروفة التي تصدر مع أي هاتف متحرك هذه الأيام وأداة إخراج شريحة SIM بالإضافة إلى شاحن سريع بقوة 18 واط وكابل USB C أيضاً .

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كما ركزت شاومي على مستشعر البصمة المبني داخل الشاشة بالإضافة إلى الكاميرا المنبثقة من داخل الجهاز بمستشعر 20 ميجابكسل والبطارية ذات الـ 4000 مللي أمبير العملاقة والتي تدعي شاومي بأنها تتمكن من العمل لمدة يومين متواصلين.

هاتف شاومي Mi 9t سيبدأ بيعه في المنطقة الأوروبية يوم الإثنين القادم بسعر 330 يورو و 370 يورو للنسخ المختلفة، ما رأيك في أسلوب الدعاية الجديد بإستخدام فيديو Unboxing مثلما يقوم به المراجعين ؟