تأكيد قدوم الهاتف Asus ROG Phone 2 مع شاشة تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 120Hz

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد الإعلان عن شراكتها مع شركة Tencent الرائدة في مجال صناعة الألعاب من أجل هاتفها الرائد المقبل Asus ROG Phone 2، أكدت شركة Asus الآن الميزة الرئيسية الأولى لهذا الهاتف، وهي الشاشة التي تمتاز بمعدل تحديث عالي يصل إلى 120Hz.

في شراكة مع لعبة القتال الصينية ” Under The One Man “، أعلنت شركة Asus أن هاتفها القادم سيضم شاشة بمعدل تحديث عالي جدًا يبلغ 120Hz مما يعد بالحصول على تجربة لعب سلسلة في الألعاب الحالية والمستقبلية. وتجدر الإشارة إلى أن Asus ROG Phone 2 سيكون هو ثالث هاتف ذكي يضم شاشة بمعدل تحديث يبلغ 120Hz بعد كل من Razer Phone و Razer Phone 2. وسيحصل الهاتف Asus ROG Phone 2 كذلك على برمجيات حصرية لتحسين أداء الألعاب من Tencent Games لتوفير تجربة لعب غامرة أكثر للمستخدمين.

وبغض النظر عن الشاشة التي يبلغ معدل تحديثها 120Hz، فقد أوضحت الشائعات السابقة أيضًا بأن الهاتف Asus ROG Phone 2 سيضم المعالج الثماني النوى Snapdragon 855 الأحدث من شركة كوالكوم، وذاكرة عشوائية بحجم 12GB. وقد نرى أيضًا نظام تبريد متقدم في هذا الهاتف، فضلا عن تصميم يوحي بأنه مصمم في الأساس للاعبين.

Advertisements

في الوقت الراهن، نحن نعلم بأن الهاتف Asus ROG Phone 2 سيصدر في شهر يوليو المقبل، ولكن لم يتم الكشف عن أي معلومات حول الأسعار وموعد الإطلاق بالضبط حتى الآن، لذا سيتعين علينا الإنتظار حتى تقوم شركة Asus بالكشف عن المزيد من التفاصيل حول هذا الهاتف في المستقبل القريب.