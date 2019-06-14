الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت (بيان بدرجات الحرارة)

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كتب: ضياء السقا
توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت طقسا لطيفا على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على جنوب البلاد نهارًا، لطيف ليلًا وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.
وقالت الأرصاد في بيان لها: "تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة".
بالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
3 نصائح عامة من الأرصاد:
1- نصحت الأرصاد المواطنين المتوجهين خلال هذه الفترة إلى السواحل الشمالية ومدن القناة ومحافظات الوجه البحري فى الصباح توخى الحذر أثناء القيادة لانخفاض مستوى الرؤية على الطرق.
2- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة بدون ارتداء واقى وغطاء للرأس.
3- زيادة معدلات شرب الماء طوال اليوم للحد من الشعور بالحر.
وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والكبرى المتوقعة غدا:
القاهرة 24 35
شبين الكوم 23 34
طنطا 22 33
دمنهور 22 31
الإسكندرية 23 29
بلطيم 23 29
مطروح 21 29
بورسعيد 22 29
دمياط 23 28
الزقازيق 21 34
الإسماعيلية 20 35
السويس 22 34
العريش 20 30
شرم الشيخ 27 36
الغردقة 27 36
مرسى علم 28 34
الفيوم 23 36
بنى سويف 23 36
المنيا 23 36
أسيوط 25 37
سوهاج 25 38
قنا 26 38
الأقصر 27 38
أسوان 28 39
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