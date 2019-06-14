الهاتف OnePlus 7 يحصل على تحديث جديد يجلب معه مجموعة من التحسينات والإصلاحات

فاطمة أيت طالب - دبي - حصل الهاتف OnePlus 7 على أول تحديث له في الأسبوع الماضي والذي يحمل الإصدار OxygenOS 9.5.4، وهو التحديث الذي جلب معه خاصية DC Dimming و Fnatic Mode، فضلا عن الإصلاحات الأمنية لشهر أبريل. الآن، قامت شركة OnePlus بإصدار تحديث آخر للهاتف يحمل الإصدار OxygenOS 9.5.5.

هذا التحديث الجديد يبلغ حجمه 125 ميجابايت، ويجلب معه العديد من التحسينات للكاميرا بالإضافة إلى وضع Nightscape Mode. وعلاوة على ذلك، فهذا التحديث الجديد يجلب معه كذلك الإصلاحات الأمنية لشهر مايو، وعدد من الإصلاحات العامة الأخرى.

لم تعلن شركة OnePlus رسميًا عن تفاصيل إطلاق تحديث OxygenOS 9.5.5 الجديد في وقت كتابة هذا التقرير، ولكن من الآمن أن نقول بأن هذا التحديث سيصدر لعدد محدود من المستخدمين في البداية، وإطلاقه على نطاق واسع في غضون أيام إذا سارت الأمور بسلاسة.

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كما أشرنا للتو، هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.