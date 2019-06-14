خوذة الواقع الإفتراضي المستقلة HTC Vive Cosmos ستصل إلى السوق هذا العام

فاطمة أيت طالب - دبي - بناءً على ما نشرته شركة HTC الآن في منتداها الرسمي للمطورين Vive Developers Forum، فقد تقرر الآن إصدار خوذة الواقع الإفتراضي المستقلة HTC Vive Cosmos التي أعلنت عنها الشركة في شهر يناير الماضي في منتصف أو أواخر هذا العام.

كانت شركة HTC متحفظة بشأن الأسعار أو موعد إطلاق هذه الخوذة المستقلة للواقع الإفتراضي، ولكن المنشور الجديد الذي نشرته الشركة التايوانية في منتداها الرسمي للمطورين يؤكد أن خوذة HTC Vive Cosmos في المراحل الأخيرة من الإختبارات، مما يشير إلى أن هذه الخوذة ستكون جاهزة للإطلاق قبل إنتهاء فصل الصيف. وبخصوص هذا الموضوع، صرحت شركة HTC بالقول : ” بما أن HTC Vive Cosmos ستكون متاحة قريبًا، فنحن نكرس مواردنا للتأكد من أن المحتوى الخاص بك يبدو رائعًا على الخوذة الجديدة. في الواقع، نحن نلتزم بإستغلال الشهرين المقبلين لإجراء إختبارات شاملة “.

في الحقيقة، هذه ليست المرة الأولى التي تطلق فيها شركة HTC خوذة مستقلة للواقع الإفتراضي، فقد سبق وأعلنت الشركة عن خوذة HTC Vive Focus في العام 2017. ومع ذلك، فإن الميزة الأبرز في خوذة HTC Vive Cosmos الجديدة هي سهولة الإستخدام بحيث أوضحت لنا شركة HTC أنه سيكون بإمكان المستخدمين إحضارها معهم إلى أي مكان والإستمتاع بتجارب الواقع المعزز بسهولة.

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ووفقا للسيد Daniel O’Brien والذي يشغل منصب المدير العام لقسم الواقع الإفتراضي في شركة HTC، فقد صرح عندما تم الإعلان رسميًا عن الخوذة بالقول : ” لقد وجدنا أن أكثر من 85 في المئة من مستخدمي الواقع الإفتراضي يعتقدون بأن سهولة الإستخدام والتركيب هو أهم عامل يجب أخذه بعين الإعتبار عند شراء خوذة للواقع الإفتراضي. نحن نعتقد أن HTC Vive Cosmos ستجعل مهمة الوصول إلى الواقع الإفتراضي أكثر سهولة لأولئك الذين ربما لم يستثمروا في الواقع الإفتراضي من قبل ويتطلعون لتجربة تجارب الواقع الإفتراضي “.

قبل الختام، نود أن نشير إلى أن شركة HTC عرضت أيضًا صورًا لخوذة HTC Vive Cosmos وهي تحتضن هاتفًا ذكيًا، مما يلمح إلى أنها ستكون قادرة على العمل مع أجهزة الواقع الإفتراضي المحمولة والحواسيب الشخصية القوية.