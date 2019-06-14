الهاتف Xiaomi Mi 9T سيصل أيضًا إلى الأسواق الآسيوية إبتداء من 20 يونيو

فاطمة أيت طالب - دبي - الهاتف Xiaomi Mi 9T الذي أعلنت عنه شركة Xiaomi بالأمس فقط في أوروبا، سيصل أيضًا إلى الأسواق الآسيوية في الأسبوع المقبل، وبالضبط في اليوم 20 يونيو. وعلى ما يبدو، ستكون ماليزيا أول بلد في آسيا يحصل على الهاتف Xiaomi Mi 9T.

للتذكير، Xiaomi Mi 9T ليس هاتفًا ذكيًا جديدًا كليًا، وإنما الهاتف Redmi K20 نفسه مع إسم مختلف. وبالتالي، هذا يعني أن Xiaomi Mi 9T سيكون بمثابة النسخة العالمية من الهاتف Redmi K20 الذي أصدرته شركة Xiaomi في الشهر الماضي بالصين. وبغض النظر عن Xiaomi Mi 9T، فشركة Xiaomi لم تكشف لنا حتى الآن عن النسخة العالمية من الهاتف Redmi K20 Pro.

الهاتف Xiaomi Mi 9T سيصبح متوفرًا للشراء في أوروبا إبتداء من 17 يونيو، وسيكلف 299 يورو خلال يوم الإطلاق، ولكن بعد ذلك سيرتفع سعر الهاتف إلى 329 يورو لنسخة 6GB/64GB، في حين سيتم تسعيره بنحو 369 يورو لنسخة 6GB/128GB. وسيكون العملاء الأوروبيين قادرين على شراء هذا الهاتف إما باللون الأحمر أو الأزرق.

Advertisements