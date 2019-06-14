كوريا الجنوبية تصل إلى 1 مليون مشترك في 5G، ومعدل التبني كان أسرع بكثير من 4G

فاطمة أيت طالب - دبي - يبدو أنه يتم تبني تكنولوجيا 5G على نحو جيد في كوريا الجنوبية، على الأقل وفقا لوزارة العلوم والتكنولوجيا في البلاد، فبحلول يوم 10 يونيو، كان هناك مليون مشترك في الجيل الجديد من الشبكات. تم الوصول إلى هذا الرقم في غضون 69 يومًا فقط، أي في وقت أقل بنحو 11 مرة مقارنة مع شبكات الجيل الرابع 4G في العام 2011. تم إطلاق شبكات الجيل الخامس 5G التجارية في كوريا الجنوبية في اليوم 3 أبريل، وبالنظر إلى عدد المشتركين الحالي، فهذا يعني أن كل يوم يشهد تسجيل 17 آلف مشترك جديد في شبكات 5G.

تمتلك شركة الإتصالات SK Telecom نحو 40 في المئة من جميع إشتراكات 5G، بينما تمتلك كل من Korea Telecom و +LG U نحو 30 في المئة من الإشتراكات. شهدت كل من SK Telecom و Korea Telecom ترقية المزيد من العملاء من 4G إلى 5G، في حين حققت شركة +LG U أعلى نسبة نمو والبالغة 21 في المئة في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أوجه القصور الملحوظة بسرعات 5G والتغطية الأولية المحدودة، فيبدو أن تثبيت المزيد من المحطات والترقية القوية لهواتف 5G مثل Galaxy S10 5G و LG V50 ThinQ 5G قد أدى إلى إقناع المزيد من المستهلكين بالإنتقال إلى 5G.

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ووفقا للتوقعات الأخيرة، فسوف ينضم 3 إلى 4 ملايين مستخدم إضافي في كوريا الجنوبية إلى قاعدة المستهلكين التي تستخدم 5G قبل نهاية هذا العام. سيكون الطلب على هواتف 5G والتغطية المُحسنة للشبكة المحرك الرئيسي للتبني السريع.