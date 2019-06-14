آبل لديها عدد من أجهزة MacBook القادمة هذا العام

سجلت شركة آبل سبعة أجهزة حواسيب محمولة جديدة لم يتم الكشف عنها بعد للجمهور في قاعدة بيانات اللجنة الاقتصادية للمنطقة الأوروبية الآسيوية Eurasian، مما يرسل تلميحًا واضحًا لإصدارات ماك بوك MacBook القادمة التي قد تصل هذا الخريف.

ويشير التسجيل إلى أن الأجهزة الجديدة ستكون أجهزة حاسب شخصية محمولة بأرقام أطرزة جديدة هي: A2141؛ و A2147؛ و A2158؛ و A2159؛ و A2179؛ و A2182؛ و A2251، مع نسخة macOS 10.14 كنظام تشغيلي، أي macOS Mojave بدلًا من MacOS Catalina.

وعلى الرغم من وجود سبعة أرقام أطرزة جديدة، فإن هذا لا يعني بالضرورة أنه سيكون هناك سبع منتجات قادمة، حيث يمكن أن تشير هذه الأرقام في بعض الأحيان إلى اختلافات طفيفة في العتاد ضمن نفس النموذج.

وتُعد إيداعات اللجنة الاقتصادية الأوراسية مطلوبة قانونًا لأي أجهزة مشفرة تباع في روسيا وعدد من البلدان الأخرى.

وفي حين أن ملف التسجيل يشير إلى أن أجهزة ماك بوك MacBook الجديدة ستصل خلال وقت قصير، إلا أنه من الصعوبة بمكان تحديد الموعد الدقيق.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

وظهر iPad Air و iPad mini الجديدان في قاعدة بيانات اللجنة الاقتصادية الأوراسية Eurasian قبل شهرين من إطلاقهما، وذلك بالتزامن مع تسجيل أطرزة iPhone 11 في الشهر الماضي، أي قبل أربعة أشهر تقريبًا من حدث إطلاق آبل لهواتف آيفون الجديدة المعتاد في شهر سبتمبر.

Advertisements

وقد تشتمل أجهزة الحاسب المحمولة الجديدة على جهاز MacBook بقياس 12 إنشًا المعاد تحديثه، والذي لم يتم تحديثه منذ عام 2017.

وبحسب ما ورد، فإن آبل تعمل أيضًا على تطوير جهاز MacBook Pro جديد تمامًا بشاشة 16 إنشًا، والذي تنبأ المحلل البارز مينغ تشي كو Ming-Chi Kuo بأنها ستطلقه في وقت ما هذا العام.

وقد يكون هذا الخريف بمثابة مرحلة إطلاق محتملة بالنسبة لشركة آبل لأجهزة ماك بوك جديدة أو جهاز ماك بوك برو جديد.

ومن الجدير بالذكر أن شركة آبل أصدرت الشهر الماضي أطرزة MacBook Pro المحدثة، مع معالجات إنتل ثمانية النوى ولوحة مفاتيح الفراشة Butterfly المحدثة، مما عزز مجموعة أجهزة حواسيبها.

أما بالنسبة لأجهزة MacBook Air، فقد شهدت ترقية كبيرة في شهر أكتوبر الماضي من خلال شاشة Retina؛ و Touch ID، مع تصميم جديد تمامًا، لذلك فمن المحتمل أن تكون ترقيات MacBook أو MacBook Pro الجديدة أكثر ترجيحًا.