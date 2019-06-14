Tencent و Xiaomi و Oppo تختبر نظام التشغيل لشركة Huawei، وسيكون أسرع من الأندرويد بنحو 60%

فاطمة أيت طالب - دبي - في وقت سابق من هذا اليوم، سمعنا أن شركة Huawei ستقوم بإطلاق هواتفها الذكية الأولى التي تستخدم نظام التشغيل التابع لها والمعروف حاليًا بإسم HongMeng OS في شهر أكتوبر المقبل بالصين. أما وقد قلنا ذلك، فقد صدر الآن تقرير جديد من صحيفة Global Times الصينية، والتي تعد من المتحدثين بإسم الحكومة، يشير إلى أن شركة Huawei تختبر بشكل مكثف نظام التشغيل الخاص بها، HongMeng OS مع الشركات المحلية الكبرى الأخرى المصنعة للهواتف الذكية، وأنه سيتم إطلاق نظام التشغيل الجديد في الأشهر القليلة المقبلة.

ووفقا لصحيفة Global Times الصينية، فيبدو أن هناك العديد من الشركات الصينية الكبرى، بما في ذلك Tencent و Xiaomi و Oppo و Vivo والعديد من شركات الإتصالات المحلية الأخرى التي تعمل بنشاط مع شركة Huawei للدفع بنظام HongMeng OS إلى الأمام، والذي يُعتبر أيضًا بمثابة ضربة كبيرة للحملة التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية ضد الصين.

التقرير الذي ظهر في وقت سابق من هذا اليوم أوضح بأن شركة Huawei تخطط لإطلاق نظام التشغيل الجديد الخاص بها HongMeng OS في خريف هذا العام، وبالضبط في شهر أكتوبر المقبل، ولكن هناك بعض التقارير الأخرى التي لمحت إلى إمكانية إطلاقه في أوائل العام المقبل جنبًا إلى جنب مع سلسلة هواتف Huawei P40 Series. وبالتالي، التقارير متضاربة بشأن موعد إطلاق نظام التشغيل الجديد، وهذا ما يُفسر لماذا أخبر مسؤول تنفيذي في شركة Huawei صحيفة Global Times الصينية بأن تاريخ الإطلاق الفعلي لا يزال ” سريًا “.

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وعلى ذكر صحيفة Global Times، فقد أشارت في عنوانها إلى أن نظام التشغيل الجديد التابع لشركة Huawei سيكون أسرع بنحو 60 في المئة مقارنة مع نظام الأندرويد، على الأقل هذا ما تم إخبار الصحيفة به من قبل السيد Richard Yu، والذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لقسم الأجهزة الإستهلاكية في شركة Huawei.