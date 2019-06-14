- 1/2
- 2/2
فاطمة أيت طالب - دبي - في شهر أبريل الماضي، أعلنت شركة جوجل أنها ستلتزم بتنفيذ أوامر المفوضية الأوروبية بشأن الطريقة التي تشحن بها الشركة نظام الأندرويد مع Google Chrome و Google Search. من أجل جعل ساحة اللعب عادلة لمتصفحات الويب ومحركات البحث الأخرى، فسوف توفر الشركة للمستخدمين سهولة تحميل وتثبيت متصفحات الويب ومحركات البحث الأخرى.
كان من المقرر أن يتم البدء بتنفيذ هذه التغييرات في غضون بضع أسابيع، والآن نحن بدأنا بالفعل في رؤية نافذة منبثقة تطالب بعض المستخدمين بتثبيت محركات بحث ومتصفحات ويب إضافية على أجهزتهم المحمولة.
وكشف أحد القراء لموقع Android Police أن التغيير الذي أعلنت عنه شركة جوجل في شهر أبريل الماضي بدأ سريانه بالفعل، وعلى الرغم من أنه غير متداول بالفعل الآن في جميع أنحاء أوروبا، فيجب أن يتم إطلاقه على نطاق أوسع على مدار الأيام القادمة. وبمجرد حصولك على التحديث، ستظهر نافذة منبثقة جديدة بمجرد تحديث متجر Google Play Store الخاص بك وسوف تسألك عما إذا كنت ترغب في تثبيت أي محركات بحث أو متصفحات ويب أخرى غير تابعة لشركة جوجل.
كانت هذه تفاصيل خبر نافذة إختيار متصفحات الويب ومحركات البحث البديلة تبدأ بالظهور لمستخدمي الأندرويد في أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إلكتروني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.