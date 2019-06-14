نافذة إختيار متصفحات الويب ومحركات البحث البديلة تبدأ بالظهور لمستخدمي الأندرويد في أوروبا

فاطمة أيت طالب - دبي - في شهر أبريل الماضي، أعلنت شركة جوجل أنها ستلتزم بتنفيذ أوامر المفوضية الأوروبية بشأن الطريقة التي تشحن بها الشركة نظام الأندرويد مع Google Chrome و Google Search. من أجل جعل ساحة اللعب عادلة لمتصفحات الويب ومحركات البحث الأخرى، فسوف توفر الشركة للمستخدمين سهولة تحميل وتثبيت متصفحات الويب ومحركات البحث الأخرى.

كان من المقرر أن يتم البدء بتنفيذ هذه التغييرات في غضون بضع أسابيع، والآن نحن بدأنا بالفعل في رؤية نافذة منبثقة تطالب بعض المستخدمين بتثبيت محركات بحث ومتصفحات ويب إضافية على أجهزتهم المحمولة.

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وكشف أحد القراء لموقع Android Police أن التغيير الذي أعلنت عنه شركة جوجل في شهر أبريل الماضي بدأ سريانه بالفعل، وعلى الرغم من أنه غير متداول بالفعل الآن في جميع أنحاء أوروبا، فيجب أن يتم إطلاقه على نطاق أوسع على مدار الأيام القادمة. وبمجرد حصولك على التحديث، ستظهر نافذة منبثقة جديدة بمجرد تحديث متجر Google Play Store الخاص بك وسوف تسألك عما إذا كنت ترغب في تثبيت أي محركات بحث أو متصفحات ويب أخرى غير تابعة لشركة جوجل.