الهاتفين Galaxy S10 و +Galaxy S10 يحصلان على لون جديد في الصين

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة سامسونج اليوم عن لون جديد للهاتفين Galaxy S10 و +Galaxy S10 في الصين. يتوفر هذين الهاتفين حاليًا بألوان مختلفة تشمل الأسود والأبيض والأخضر والأسود والأبيض السيراميكي. والآن، في منشور على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo، كشفت شركة سامسونج أيضًا عن اللون الأزرق للهاتفين Galaxy S10 و +Galaxy S0. ومع ذلك، نحن نتساءل عما إذا كان هذا اللون لامعًا وعاكسًا مثل اللون الأزرق الموشور المتوفر في العديد من الأسواق الغربية.

نجحت سلسلة هواتف Galaxy S10 Series في حصد مبيعات قوية حتى الآن، وإصدار لون جديد هو الأسلوب الذي تستخدمه الشركات المصنعة للهواتف الذكية في غالب الأحيان لتعزيز المبيعات، بعد عدة أسابيع من إطلاقها. مع إطلاق شبكات الجيل الخامس 5G في الصين قريبًا، فلن يستغرق الأمر وقتًا طويلا حتى يتم إطلاق الهاتف Galaxy S10 5G في الصين.

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عندما تم إطلاق هواتف Galaxy S10 لأول مرة في الصين، تمكنت شركة سامسونج من بيع 500 آلف وحدة في أول أسبوعين من توفرها، وهي ضعف المبيعات التي حققتها هواتف Galaxy S9 في السوق نفسه.