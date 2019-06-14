الحرب التجارية بين أمريكا والصين تتصاعد، وHuawei تطلب من Verizon تدفع 1 مليار دولار

فاطمة أيت طالب - دبي - تستشهد وكالة الأنباء رويترز بمصدر لم يُذكر إسمه يدعي أنه مُطلع على نزاع جديد ذات صلة ببراءات الإختراع. يزعم هذا التقرير أن شركة Huawei تطلب من شركة الإتصالات الأمريكية Verizon دفع رسوم الترخيص لأكثر من 230 براءة إختراع خاصة بها، مع إرتفاع المبلغ المطلوب دفعه إلى 1 مليار دولار أمريكي.

تتعلق براءات الاختراع المعنية بمعدات الشبكات التي يستخدمها أكثر من 20 من بائعي الشركة، بما في ذلك الشركات التقنية الأمريكية الكبرى، ولكن هؤلاء البائعين سيعوضون شركة Verizon، على الأقل وفقًا لما قاله مسؤول تنفيذي في قسم ترخيص براءات الإختراع في شركة Huawei.

سبق لصحيفة وول ستريت جورنال أن أبلغت عن هذا الأمر، حيث أوضحت أن براءات الإختراع المعنية لها صلة بمعدات الشبكة الأساسية، والبنية التحتية السلكية، وتكنولوجيا إنترنت الأشياء. وبخصوص هذا الموضوع، صرح المتحدث الرسمي بإسم شركة Verizon، السيد Rich Young بالقول : ” هذه المشاكل لا تقتصر على Verizon. بالنظر إلى السياق الجيوسياسي الواسع، فإن أي قضية تتعلق بشركة Huawei لها آثار على صناعتنا بأكملها وأيضًا تثير مخاوف وطنية ودولية “.

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في ضوء الأحداث الحالية، أصبح الخط الفاصل بين الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وإهتمامات ” الأمن القومي ” التي تنطوي عليها Huawei غير واضح. لم تعلق Verizon على هذه القضية حتى الآن، والتي قد تتحول إلى معركة قانونية، ولكنها قالت أنه ربما يتعلق الأمر بالمعركة الجيوسياسية بين البلدين، وليس حول براءات الاختراع نفسها.