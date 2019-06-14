شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كيف سيكون تصميم النوت 10 دون فتحة السماعات(فيديو)‎ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت تسريبات جديدة نشرها المدون التقني OnLeaks عبر حسابه على ”تويتر“ عن تصميم جديد لهاتف سامسونغ المنتظر جلاكسي نوت 10 دون وجود بعض المكونات المعتادة في هيكل الهاتف، وأبرزها فتحة السماعات التقليدية 3.5مم.

وأشارت التسريبات إلى أن الهاتف نوت 10 برو سيأتي بشاشة عملاقة 6.75 بوصة، بينما الإصدار الأصغر من الهاتف سيكون بشاشة 6.3 بوصة، ولكن كليهما سيشترك في شكل تصميم الشاشة بحيث تكون بحواف أكثر حدة، إلى جانب وجود عدسات الكاميرا السيلفي في منتصف واجهة الهاتف بتصميم hole punch، على عكس تصميم S10 الذي كانت شاشته تقع العدسات فيها في أعلى الشاشة إلى أقصى يمينها.

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سيفتقر الهاتف الجديد إلى بعض المزايا الرئيسية مثل زر مساعد سامسونغ الذكي بيكسباي وكذلك فتحة السماعات التقليدية 3.5مم وكذلك مستشعر زر البصمة، بحيث تكون البصمة داخل الشاشة أسفل زجاجها.

كما ألقى التسريب الجديد الضوء على كاميرا الهاتف الخلفية ثلاثية العدسات بالنسبة للإصدار البرو، وأحدهما سيكون خاص بالتقاط عمق الصورة ToF، بينما ستغيب تلك الميزة عن الإصدار الأصغر.