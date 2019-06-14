سامسونج تعلن عن تلفاز The Wall Luxury بدقة 8K

أعلنت شركة سامسونج عن إطلاقها عالمياً لتلفاز “The Wall Luxury” خلال فعاليات مؤتمر InfoComm 2019 في أورلاندو بولاية فلوريدا، وهو أحدث نسخة من تلفاز “The Wall”، والذي يمثل تلفاز MicroLED ضخمًا مكونًا بحسب الطلب من وحدات شاشات LED الصغيرة.

ويقدم التلفاز – الذي سيكون متوفراً ابتداءً من الشهر المقبل – للمستخدمين مستوى جديدًا من المشاهدة، ويضمن أن يتمكن المستهلكون من تجربة جودة الصورة الفائقة في منازلهم، إذ تبلغ دقة الإصدار الجديد 8K، ويأتي بحجم 292 إنشًا من الزاوية إلى الزاوية.

ويتمتع “The Wall Luxury” بأعلى دقة مقارنةً بنماذج MicroLED السابقة من سامسونج، لكنه يشغل أيضًا مساحة أكبر بكثير، مع سماكة أقل من 30 ميليمتر، مما يجعله يمتزج بسلاسة مع محيطه.

وكان إصدار The Wall – الذي تم عرضه سابقًا في CES – عبارة عن تلفزيون MicroLED بدقة 4K، وكان حجمه 75 إنشًا فقط، مقارنةً بهذا الإصدار الذي يأتي بدقة 8k، وبحجم 292 إنشًا.

وتُعد MicroLED من سامسونج بمثابة تقنية وحدات نمطية تجتمع معًا، مما يعني أنها قابلة للتهيئة بأحجام ودقات مختلفة، وعلى الرغم من أنه يمكنك زيادة الدقة الكلية للتلفاز، إلا أنه لا يمكنك زيادة دقة الوحدات الفردية، بل يمكنك فقط إضافة المزيد من وحدات البيكسل باستخدام وحدات نمطية إضافية.

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وتقول شركة سامسونج: إن تلفاز The Wall Luxury مُصنف لمدة 100 ألف ساعة من الاستخدام، ويمكنه تحقيق سطوع يصل إلى 2000 شمعة في المتر المربع، وهو مصمم خصيصًا للبيئات المتطورة والمساكن الفاخرة.

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ويقدم تلفاز The Wall Luxury واجهة مستخدم وتجربة جديدة، كما أنه يوفر تجربة مستخدم مخصصة استنادًا إلى البحث في أساليب حياة المستهلكين المستهدفين وتفضيلاتهم.

وزودت سامسونج التلفاز بمحرك جودة الصورة المدعوم بالذكاء الاصطناعي Quantum Processor Flex، مما يوفر مشاهد محسنة لجودة الصورة، وذلك بغض النظر عن تنسيق المصدر الأصلي.

ويعتمد محرك جودة الصورة Quantum Processor Flex على تقنية تعلم الآلة، ويحلل الملايين من بيانات الصورة لمعايرة الدقة المنخفضة الأصلية تلقائيًا وفقًا لدقة الشاشة المعيارية.

وصممت سامسونج التلفاز بحيث لا يتم إيقاف تشغيله أبدًا، بل يتحول إلى لوحة رقمية تناسب احتياجات المالك ومزاجه الشخصي، إذ عندما لا يتم استخدام الشاشة، فإن بإمكان التلفاز عرض مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية، بما في ذلك اللوحات؛ والصور الفوتوغرافية؛ والفيديو؛ والصور القابلة للتخصيص مع إطارات رقمية – والتي تناسب أذواق صاحب المنزل.

يذكر أن سامسونج لم تعلن عن سعر هذا التلفاز بعد، لكن التقديرات تُشير إلى أن السعر يزيد عن 100 ألف دولار.