تتميز شركة آبل بقوة أنظمة التشغيل الخاصة بها، وإصدار التحديثات الجديدة في وقتها، وقد أكدت على ذلك هذا العام، بفضل الإصدارات الجديدة التي أعلنت عنها خلال مؤتمرها السنوي للمطورين WWDC 2019، ومنها: إصدار (آي أو إس 13) iOS 13 لهواتف آيفون، وإصدار (آيباد أو إس) iPadOS الجديد، الذي يمثل تجربة فريدة لأجهزة آيباد.

تعتبر خطوة الفصل بين نظامي iOS 13، وiPadOS أهم ما أعلنت عنه آبل هذا العام، ولكنها ليست مفاجأة؛ مع الأخذ في الاعتبار أن هناك الكثير من المهام يمكنك أن تفعلها باستخدام أجهزة آيباد، ولا يمكن أن تفعلها باستخدام هواتف آيفون؛ نظرًا لصغر الشاشة في آيفون.

أعلنت آبل أن إصدار (آيباد أو إس) iPadOS؛ يستند إلى أساسيات نظام (آي أو إس) iOS نفسها، بالإضافة إلى إمكانيات جديدة فعالة، وميزات سهلة مخصصة لجهاز (آيباد) بشاشته الكبيرة، واستخداماته المتعددة.

دعم إصدار (آي أو إس 13) iOS 13 لهواتف آيفون عددًا من الميزات الجديدة، منها: الوضع الداكن Dark Mode على مستوى النظام، وهي ميزة كان ينتظرها مستخدمو النظام منذ فترة طويلة، ومجموعة أدوات جديدة لتصفح الصور وتعديلها اعتمادًا على التعلم الآلي، بالإضافة إلى طريقة جديدة وأكثر خصوصية لتسجيل الدخول في التطبيقات والمواقع، وغير ذلك الكثير. ويعتبر هذا الإصدار واحدًا من أكبر إصدارات نظام التشغيل iOS حتى الآن.

تجدر الإشارة إلى أن آبل قد وسعت قائمة أجهزتها المتوافقة مع إصدارات نظام التشغيل السابقة، من خلال نظام iOS 12، الذي كان يعمل على الأجهزة القديمة مثل: هاتف iPhone 5s الذي أطلقته عام 2013، وحاسوب iPad air الأصلي، مما سمح لأكبر عدد ممكن من أجهزة آبل بالحصول على كل الميزات الجديدة، والتحسينات الأمنية.

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ولكن الشركة تتجه هذا العام إلى إلى التقليل بشكل كبير من عدد النماذج القديمة المدعومة من هواتف آيفون، وأجهزة آيباد، وإنهاء دعمها لعدة أجيال، مع وصول نظامي التشغيل الأحدث iOS 13، وiPadOS.

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فيما يلي قائمة بأجهزة آيفون وآيباد المؤهلة للحصول على نظامي iOS 13 و iPadOS:

أولًا؛ بعد تخصيص نظام جديد لحواسيب آيباد اللوحية؛ سيصبح نظام التشغيل iOS 13 متاحًا لهواتف آيفون، وأجهزة iPod touch فقط.

هواتف آيفون المؤهلة للحصول على نظام iOS 13.

هاتف iPhone XS Max.

هاتف iPhone XS.

هاتف iPhone XR.

هاتف iPhone X.

هاتف iPhone 8 Plus.

هاتف iPhone 8.

هاتف iPhone 7 Plus.

هاتف iPhone 7.

هاتف iPhone 6s Plus.

هاتف iPhone 6s.

هاتف iPhone SE.

الجيل السابع من جهاز iPod Touch.

وبحسب هذه القائمة لن يصل إصدار iOS 13، للهواتف التالية كما ذكرت تقارير سابقة:

هاتف iPhone 6 Plus.

هاتف iPhone 6.

هاتف iPhone 5s.

الجيل السادس من أجهزة iPod Touch.

ثانيًا؛ بالنسبة لنظام (آيباد أو إس) iPadOS فإنه سيوفر لمستخدمي أجهزة آيباد العديد من الميزات الجديدة، وأبرزها: طرق جديدة لاستخدام التطبيقات في نوافذ متعددة، والتبديل بينها بسرعة، وتصميم الشاشة الرئيسة بتنسيق جديد؛ لعرض المزيد من التطبيقات، وطرق أكثر لاستخدام قلم آبل الإلكتروني Apple Pencil، وإيماءات جديدة لتحرير النص والوصول إلى لوحة المفاتيح، وخطوط مخصصة، والمزيد من اختصارات لوحة المفاتيح الفعلية، بالإضافة إلى الاستفادة من التحديثات الجديدة في نظام (آي أو إس 13) iOS 13.

أجهزة آيباد المؤهلة للحصول على نظام (آيباد أو إس) iPadOS.