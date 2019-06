تُعد شركة (نينتندو) Nintendo اليابانية من أقدم وأهم الشركات العالمية المُطورة للألعاب، ومنصات اللعب، وبالرغم من أنها توقفت منذ سنوات عن عقد مؤتمرات صحفية كبيرة للإعلان عن أخبارها الجديدة، إلا أن الذي قدمته على هامش مشاركتها في معرض E3 2019؛ كان مبهرًا لجميع المهتمين بالألعاب.

أعلنت نينتندو عن عدد من الألعاب الجديدة الرائعة، وتحديثات جديدة لأشهر ألعابها، ولكن المفأجاة الأبرز في هذا الحدث تتمثل في الإعلان عن جزء جديد من لعبة Legend of Zelda؛ والذي سيضم بطل اللعبة Link، والأميرة (زيلدا) Zelda.

فيما يلي أبرز 10 ألعاب أعلنت عنها شركة نينتندو خلال معرض E3 2019:

1- تحديث لعبة Super Smash Bros Ultimate:

أعلنت الشركة أن بطل لعبة Dragon Quest سينضم إلى لعبة Super Smash Bros Ultimate القتالية كمحارب جديد، وهو ما سيؤدي إلى تشكيل فريق غريب الأطوار من الأبطال.

بالإضافة إلى ذلك؛ ستنضم أيضًا شخصيات سلسلة Banjo-Kazooie – التي تقاتل بالسيوف، والسحر، أو القدرات الخاصة لحل الألغاز – إلى اللعبة هذا الخريف، مما سيساعد في تطور اللعبة بشكل كبيرة، حيث ستزيد الشخصيات، وبالتالي ستزيد إمكانيات الفريق.

2- لعبة Luigi’s Mansion 3:

لم تكن سلسلة Luigi’s Mansion سابقًا من ألعاب نينتندو البارزة، ولكن يبدو أن أحدث إصدار قد يساعد في نقل السلسلة إلى آفاق جديدة، حيث سيجمع الإصدار الجديد بين الرعب، والكوميديا في إطار مشوق.

تدور أحداث اللعبة في فندق غامض مسكون بالأشباح؛ يذهب إليه ماريو Mario، ولويجي Luigi، وPeach، وسرعان ما يجدون أنفسهم محاطين بالأشباح فيقومون بمحاربتهم، طورت الشركة سلاح (لويجي) Luigi، الذي يُسمى Poltergust G-00 ليكون قادرًا على امتصاص الأشباح بداخله.

تضم اللعبة شخصية جديدة تُسمى Gooigi؛ وهو لاعب يمكنه مساعدة لويجي في التغلب على العقبات التي لا يستطيع تجاوزها بمفرده، لذلك من المتوقع أن يكون اللعب بالتعاون مع صديق لك.

كما تدعم اللعبة وضع جديد يُسمى ScareScraper، الذي يتيح لك الدخول في سباق للبحث عن الأشباح، ومواجهة التحديات في طوابق الفندق مع ما يصل إلى 8 لاعبين.

لم تحدد الشركة بعد موعد إطلاق اللعبة، واكتفت بقول إنها ستكون متاحة على Switch في وقت لاحق من هذا العام.

3- لعبة The Legend of Zelda Link’s Awakening:

تبدو النسخة الجديدة من اللعبة مبهرة أكثر من أي وقت مضى، وتدور أحداث القصة حول البطل يُسمى Link؛ حيث تغرق سفينته، ليستيقظ ويجد نفسه على جزيرة Koholint الغامضة مع سكان غرباء، وللخروج من هذه الجزيرة يجب عليه جمع أدواته السحرية من أنحاء الجزيرة، وإيقاظ Wind Fish لمساعدته في كشف أسرار الجزيرة الخفية، ليتمكن من الهرب.

كما تدعم النسخة الجديدة وضعًا جديدًا يتيح لك تصميم الأبراج المحصنة للعب من خلالها. وقد حددت نينتندو موعد صدور اللعبة يوم 20 سبتمبر 2019.

4- لعبة The Witcher 3 Wild Hunt:

تُعد لعبة Witcher 3 Wild Hunt؛ واحدة من أفضل ألعاب تقمص الأدوار خلال العقد الماضي، وقد صرحت نينتندو أن هذه اللعبة حازت على أكثر من 250 جائزة.

تجدر الإشارة إلى أن اللعبة صدرت لأول مرة في عام 2015، وهي من نوع ألعاب الأكشن، وتقمص الأدوار، وتدور أحداثها في عالم خيالي غامض، وستتمكن قريبًا من لعبها أثناء التنقل، حيث أعلنت الشركة وصول النسخة الكاملة من اللعبة، بما في ذلك جميع التحديثات الخاصة بها إلى جهاز Switch.

وبالرغم من أن الشركة لم تحدد تاريخ إطلاق حتى الآن، إلا أنه من المتوقع أن تصدر في وقت لاحق من هذا العام.

5- لعبة Resident Evil 5 & 6:

كشفت نينتندو أنه خلال خريف هذا العام؛ سيمكنك لعب الإصدارين الخامس، والسادس من لعبة Resident Evil الشهيرة على جهاز Switch، ويعتمد الإصداران على أسلوب التصويب من منظور الشخص الثالث Third-person shooter.

6- لعبة No More Heroes 3:

بعد طول انتظار؛ ستطلق الشركة الإصدار الثالث من سلسلة No More Heroes خلال العام القادم. حيث سيعود Travis Touchdown إلى مدينة Santa Destroy الخيالية بعد غياب دام عشر سنوات، ليجد جزيرة اصطناعية ضخمة تطفو في البحر، وجسم طائر غامض يحوم عالياً يحاول مواجهته.

7- لعبة Mario & Sonic at the Olympic Games:

يمكنك من خلال هذه اللعبة الانضمام إلى Mario، وSonic، وجميع أصدقائهم في أعظم مغامراتهم في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020، حصريًا على جهاز Nintendo Switch في نوفمبر 2019.

يمكنك الحصول على الميدالية الذهبية وأنت تتنافس في الألعاب الرياضية المليئة بالحركة، بما في ذلك 4 مسابقات رياضية جديدة تمامًا، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من المسابقات الرياضية الكلاسيكية.

8- لعبة Animal Crossing New Horizons:

تعتبر هذه اللعبة من أبرز الألعاب التي ينتظرها مستخدمو جهاز Nintendo Switch، وقد حددت نينتندو موعد إطلاق لها سابقًا خلال هذا العام، ولكنها أجلت الموعد ليكون 20 مارس 2020.

تدور أحداث اللعبة في جزيرة مهجورة، حيث يمكنك بناء مجتمع جديد، من خلال جمع الموارد التي يمكنك تصنيعها لتكون أدوات تساعدك في العيش على الجزيرة.

9- لعبة Contra Rogue Corps:

تعتبر هذه اللعبة من الألعاب القتالية التي تعتمد على استخدام الأسلحة للتغلب على فضائيين في عالم فوضوي، وتقدم لك خيارات اللعب الفردي أو الجماعي.

لعبة Contra Rogue Corps هي تجربة لعب ممتعة سواء كنت بمفردك، أو مع أصدقائك، وستصدر على جهاز Nintendo Switch؛ يوم 24 سبتمبر القادم.

10- جزء جديد من لعبة The Legend of Zelda:

في نهاية الحدث؛ فجرت نينتندو مفاجأة حول عملها على جزء جديد من لعبة Legend of Zelda، والذي سيكون تكملة مباشرة للجزء الصادر منذ عدة سنوات على جهاز Switch بعنوان The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

يَظهر في مقطع الفيديو الدعائي بطل اللعبة Link، والأميرة (زيلدا) Zelda، في محاولة لاستكشاف مكان غامض، ويبدو أنهما سيواجهان شخصية شريرة ستعود للحياة مرة أخرى.

يُعد الكشف عن جزء جديد قيد التطوير أمر مفاجئ، لأنه لم يمر سوى عامين منذ أن أطلقت نينتندو جزء”Breath of the Wild”، ومن المتوقع أن يكون هذا عاملًا رئيسيًا في زيادة مبيعات جهاز Nintendo Switch.

تجدر الإشارة إلى أن لعبة Legend of Zelda؛ واحدة من أكثر الألعاب مبيعًا لجهاز Switch، وهى تقع تحت فئة ألعاب الحركة، والمغامرة.