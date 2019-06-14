تقرير: آبل تنزف في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وسامسونج…

أظهر أحدث تقرير من شركة أبحاث السوق (آي دي سي) IDC أن سوق الهواتف الذكية في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا بلغ نحو 83.7 مليون وحدة في الربع الأول من العام الحالي، بانخفاض قدره 3.3% عن الربع نفسه من العام الماضي، مما يؤكد الاتجاهات الحديثة للسوق المتباطئ.

وبحسب التقرير، فقد سجل الشرق الأوسط أكبر انكماش في مبيعات الهواتف الذكية، حيث انخفض بنسبة 18.8% عن العام السابق، ولكن السوق الإفريقي كان الأسرع نموًا، حيث بلغت نسبته 6%، مع تغير طفيف في المبيعات في الأسواق الأوروبية.

أما عن متوسط أسعار البيع، فقد انخفض في جميع أنحاء أوروبا الغربية، إلا أن الانخفاض في الشرق الأوسط كان حادًا. وفي وسط وشرق أوروبا فقط، شهد متوسط أسعار البيع استقرارًا على أساس سنوي، مع أن متوسط الأسعار لا يزال أكثر بقليل من نصف تلك الأسعار الموجودة في أوروبا الغربية.

وقالت (مارتا بينتو) – مديرة الأبحاث في (آي دي سي الشرق الأوسط وأوروبا وإفريقيا) IDC EMEA: “فيما يخص العلامات التجارية، فقد استمرت هواوي في تحقيق تقدم تدريجي، وكذلك الحال بالنسبة لشركة شاومي، في حين عانت شركة آبل ربعًا سنويًا صعبًا، إذ كانت حصتها السوقية البالغة 23% في جميع أنحاء أوروبا هي الأدنى خلال الربع الأول منذ خمس سنوات”.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن: Advertisements

أما فيما يتعلق بسامسونج – التي لا تزال أكبر مصنع للهواتف الذكية في العالم – فقد شهدت مرونة، إذ تمكنت من زيادة حصتها بمقدار أربع نقاط مقارنة بالربع الرابع من عام 2018، إلا أن حصتها انخفضت بنسبة 1.73% مقارنة بالربع الأول من 2018.

وأشار تقرير (آي دي سي) إلى أن سوق الهواتف الذكية تغير في الأرباع القليلة الماضية، على نحو يمكن التنبؤ به نسبيًا، فقد تباطأت الشحنات نتيجةً لاحتفاظ بالمستهلكين بالأجهزة لمدة أطول، وقد واجهت شركة آبل تحديًا بأحدث أجهزتها.

كما أشار التقرير إلى أن أوروبا شهدت في شهر نيسان/ أبريل الماضي إطلاق أول شبكة 5G في سويسرا، ثم سرعان ما تبعتها شبكة EE في المملكة المتحدة، ومجموعة فودافون في عموم أوروبا.

وتتوقع (آي دي سي) أن يكون اعتماد الجيل الخامس في أوروبا أبطأ من الجيل الرابع. ومع أن الهواتف الذكية التي تدعم 5G لن تتوفر في جميع أنحاء المنطقة قبل نهاية العام الحالي، إلا أن مشغلي شبكات الهاتف المحمول يعملون بجد لإقناع المستهلكين للترقية مبكرًا.