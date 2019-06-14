شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تستثمر 600 مليون دولار لتوسيع أحد مراكز البيانات التابع لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كجزء من خطتها لاستثمار 13 مليار دولار فى بناء مراكز ومكاتب بيانات جديدة فى أكثر من 12 ولاية فى الولايات المتحدة هذا العام، أعلنت شركة جوجل عن استثمار جديد بقيمة 600 مليون دولار لتوسيع مركز البيانات الخاص بها فى بريور، وهى مدينة فى أوكلاهوما الأمريكية.

وبحسب موقع the Verge الأمريكى، فقد صرح الرئيس التنفيذى لشركة "جوجل" ساندر بيتشاى، أن موقع بريور جزء مهم من شبكة مراكز البيانات العالمية التابعة للشركة، حيث تعتبر مراكز البيانات الشبكة المسئولة عن عمليات البحث، والبريد الإلكترونى، وجميع الصور التى يخزنها المستخدمون، والخرائط التى تساعد الأشخاص فى العثور على طريقهم إلى المنزل، فيما يأخذ هذا الاستثمار الجديد إجمالى استثمارات جوجل فى أوكلاهوما إلى أكثر من 3 مليارات دولار.

وقال بيتشاى "بريور هى بالفعل موطن أحد أكبر مراكز بيانات جوجل فى البلاد، يسرنى أن أعلن أننا سنستثمر 600 مليون دولار أخرى لتوسيع مركز البيانات هنا وتوفير 100 وظيفة إضافية لمجتمع بريور"، وأضاف "إنه جزء من استثماراتنا البالغة 13 مليار دولار فى توسيع مراكز البيانات الخاصة بنا فى جميع أنحاء الولايات المتحدة، هذا الأسبوع، أعلنا أيضًا عن استثمارات جديدة فى ميشيجان، ونحن نفتتح مركزًا جديدًا للبيانات فى تكساس".

ولتعزيز تعليم علوم الكمبيوتر فى الولايات المتحدة، أعلنت شركة جوجل أيضًا عن منحة بقيمة 6 ملايين دولار لدعم 4-H، أكبر منظمة لتنمية الشباب فى الولايات المتحدة، وقال بيتشاى: "هذه هى أكبر منحة لدينا لتعليم علوم الكمبيوتر على الإطلاق من Google.org، ستساعد فى ضمان وصول الشباب فى أوكلاهوما و25 ولاية أخرى إلى المناهج والتدريب والأجهزة للتعلم وتنمية مهاراتهم فى الترميز".