شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يتعاون مع عدد من المستثمرين من أجل عملته المشفرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لوول ستريت جورنال أن شركة فيس بوك حصلت على العديد من الداعمين لعملتها المشفرة الجديدة، حيث استثمرت كل من شركات أوبر وPayPal وMasterCard ما يصل إلى 10 ملايين دولار بالمشروع الجديد بالإضافة إلى Booking.com وStripe، بحيث أصبحوا جزءا من اتحاد تم إنشاؤه للتحكم بالعملة الرقمية الجديدة.

وحسب موقع Engadget الأمريكى، صمم فيس بوك العملة من أجل أن تكون مرتبطة بالدولار مما يجعلها محصنة من أى تقلب فى أسعار العملات كما حدث سابقا مع أحد العملات المشفرة، وكانت الشركة الأمريكية قد أجرت العديد من الاتصالات مع التوأمين وينكليفوس من أجل تبادل عملة فيس بوك مع عملتهم المشفرة.

وستتيح تلك العملة لمستخدمى الإنترنت شراء السلع ونقل المدفوعات عبر فيس بوك ومواقع الويب الأخرى كما يجرى استعمال PayPal على الإنترنت اليوم، ومفترض أن يتولى إدارة العملة المشفرة بعض المستثمرين المهمين بدلاً من فيس بوك وأعضاء التحالف.

ومن المقرر أن تتم معرفة التفاصيل بعدما يتم إصدار العملة بحلول نهاية الأسبوع، على أن تصدر معها فيس بوك ورقة بيضاء تشرح بها العملة وكيفية استخدامها.