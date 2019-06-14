شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: استياء لدى مستخدمى هواوى بعد ظهور الإعلانات على شاشات هواتفهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشتكى العديد من مستخدمى هواتف هواوى من ظهور بعض الإعلانات الخاصة بتطبيق الحجز الشهير Booking.com على شاشات القفل الخاصة ببعض الهواتف أمثال P20 Pro و P30 Pro.

وحسب موقع The verge الأمريكى يتضح من ظهور هذه الإعلانات أن هواوى غالباً أشتركت فى ميزة Magazine Unlock والتى تتيح للمستخدمين الحصول على مجموعة إعلانات على شاشة القفل، والتى تتبدل فى كل مرة يقومون بفتح هاتفهم.

ويوضح المستخدمون أنهم لم يروا أى تحذير مسبق من قبل الشركة من أجل إضافة الإعلانات على شاشات القفل، ولم يطلب منهم الموافقة أو اختيار ظهور الإعلانات على هواتفهم.

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ورد حساب هواوى الألمانى على تويتر على أحد المستخدمين مغرداً " أنا أسف لأنك أعتقدت أننا نريد الإعلان"، وأوضح أنه يمكن للمستخدمين إزالة الإعلانات من على هواتفهم من خلال التوجه للإعدادات وإلغاء الصورة التى يظهر بها الإعلان، حيث وجده مستخدمو موقع Reddit مفيداً.

ويعد هذا التصرف غير جيد بالنسبة لشركة هواوى التى دائماً ما تحظى بإهتمام، نظراً لما تمر به من أزمة بعدما حظرتها الحكومة الأمريكية ووضعتها على القائمة السوداء وتوقف العديد من الشركات عن التعامل معها أبرزهم جوجل ومايكروسوفت وIntel وفيس بوك.