شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 4 خدمات توقفت عن العمل وأربكت المستخدمين أمس.. إنستجرام الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعطلت العديد من خدمات الويب المختلفة والمتنوعة مساء أمس، وهو الأمر الذى أثار حيرة الكثيرين، وكانت البداية مع إنستجرام المملوكة لشبكة فيس بوك، وتلى ذلك تعطل شبكة بلايستيشن للألعاب، ثم انتقل الأمر للعبة فورتنايت الشهيرة، وأخيراً كان التعطل من نصيب سبوتيفاى خدمة مشاركة الموسيقى الأشهر فى العالم، وعانى عشرات الآلاف من المستخدمين حول العالم جراء هذا التعطل، فيما كانت شبكة تويتر المنفذ الذى اتجه إليه المستخدمون للتعبير عن غضبهم، وفيما يلى نرصد أبرز الخدمات التى تعطلت كما يلى:

- إنستجرام

تعطلت منصة مشاركة الصور إنستجرام، فى وقت سابق، وأبلغ المستخدمون من جميع أنحاء العالم أنهم لا يستطيعون الوصول إلى خدمة مشاركة الصور المملوكة لفيس بوك من خلال التطبيق أو الموقع الإلكترونى الخاص بها، وبحسب تقارير اعترفت منصة إنستجرام بهذا الانقطاع عبر مدونتها الرسمية، وقالت فى بيان، "نحن ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون صعوبة فى الوصول إلى حسابات انستجرام الخاصة بهم، ونحن نعمل بسرعة لإصلاح المشكلة".

- بلاى ستيشن

ادعى الآلاف من اللاعبين أنهم غير قادرين على الوصول إلى شبكة Playstation عبر الإنترنت ، بسبب انقطاع الخادم الواضح، وظهر للعديد من المستخدمين رسالة الخطأ "WS-37403-7" عند محاولة استخدام PlayStation 4 الخاصة بهم، وبدأت المشكلات بعد الساعة 3.30 مساءً واستمرت حتى المساء، وفقًا لموقع DownDetector ، الذى يراقب انقطاع خدمة الإنترنت، وبلغ الانقطاع ذروته حوالى الساعة 8 مساءً مع ارتفاع عدد اللاعبين الذين يواجهون مشكلات، فيما أثرت المشكلة بشكل أساسى على اللاعبين فى المملكة المتحدة وشمال أوروبا ، وفقًا لخريطة انقطاع الخدمة الحية فى الموقع.

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وقالت الشركة فى بيان لها، "إننا ندرك أن بعض المستخدمين يواجهون مشكلات فى تسجيل الدخول إلى PSN، شكرًا لك على سعة صدرك أثناء التحقيق".

- لعبة Fortnite

كما اشتكى الآلاف من لاعبى Fortnite من أنهم غير قادرين على الوصول إلى لعبة الفيديو الشهيرة بسبب انقطاع الخادم الواضح، وبدأت المشكلات فى حوالى الساعة 16:16 بتوقيت جرينتش، وفقًا لموقع DownDetector، الذى يراقب انقطاع خدمة الإنترنت، ويبدو أن المشكلة تؤثر بشكل أساسى على اللاعبين فى شمال أوروبا، وفقًا لخريطة انقطاع الخدمة الحية فى الموقع، وقالت فورنيت فى بيان على حسابها الرسمى على تويتر: "نواجه حاليًا مشكلات فى التوفيق بين جميع الأنماط، نحن نحقق وسوف نبقيك على إطلاع بمجرد حل المشكلة."

- خدمة Spotify

كما تعطلت خدمة مشاركة الموسيقى Spotify أيضا، فوفقًا لـ DownDetector، بدأت المشكلات فى حوالى الساعة 13.30 بتوقيت جرينتش، وهى تؤثر على المستخدمين فى جميع أنحاء المملكة المتحدة وأجزاء من أوروبا، وبينما لا يزال سبب التعطل غير واضح، قال 53٪ من الأشخاص الذين أبلغوا عن مشكلات إنهم منزعجون من هذا التعطل، إلا أن الخدمة لم تكشف عن السبب وراء هذا العطل.