شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يحدث خدمة Watch بمميزات جديدة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى محاولة منه للسماح بالتواصل مع أشخاص آخرين عبر مقاطع الفيديو، يختبر موقع فيس بوك عملاق شبكات التواصل الاجتماعى طرح أقسام جديدة فى خدمة الفيديو التابعة له Watch.

وبحسب موقع gadgetsnow الهندى فإن هذا القرار الجديد جاء بعد أن جمع Facebook Watch أكثر من 720 مليون مستخدم نشط شهريًا و140 مليون مستخدم يوميًا يقضون ما بين دقيقة و26 دقيقة على المشاهدة يوميًا على التوالى، خلال عام واحد من إطلاقها.

وتهدف الأقسام الجديدة التى يتم اختبارها للعثور على مقاطع الفيديو التى تحظى بشعبية كبيرة بين الأصدقاء إلى جانب قسم مخصص للمشاركة فى تجارب مثل Watch Party، والعروض الأولية ومقاطع الفيديو المباشرة.

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وقال كل من "باريش راجوات" مدير إدارة المنتجات و"ماثيو هينيك" رئيس تخطيط المحتوى واستراتيجية فيس بوك: "هدفنا مع Watch هو تقديم تجربة مخصصة بالكامل للجميع، تدعمها مكتبة عميقة من مقاطع الفيديو من مجموعة واسعة من منشئى الفيديو والناشرين".

ولتوفير المزيد من المحتوى للجمهور، يستثمر عملاق الشبكات الاجتماعية فى أحدث شراكات المحتوى مع العلامات التجارية العالمية وتعاون الناشر الرقمى، حيث قال مسئولو فيس بوك: "بالإضافة إلى Facebook Watch Originals، فإننا نتشارك مع الناشرين والمبدعين فى جميع أنحاء العالم حتى يتمكنوا من إحضار مقاطع فيديو فى الوقت المناسب وذات صلة ومسلية إلى Facebook Watch".

وكجزء من الترقيات التى يضيفها فيس بوك إلى Watch، تعمل الشركة على توسيع دعم الإعلانات على Watch to Canada.

وفى السابق أضاف فيس بوك دعمًا للإعلانات على Watch فى 43 دولة بما فيها الهند والولايات المتحدة والدنمارك، كما ستضيف اللغات السبعة عشر الحالية المدعومة على Watch بما فى ذلك اللغة الهندية، كما دعم فيس بوك ايضا خمس لغات أخرى على تطبيق الفيديو - الكانادا والماراثى والبنجابية والتيلجو والسويدية.