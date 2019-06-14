شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صناعة الألعاب تشهد 12 مليار هجوم خلال 17 شهرًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة "أكاماى تكنولوجيز"، مزودة شبكة تقديم الخدمات السحابية، أن صناعة الألعاب أصبحت هدفًا كبيرًا للهاكرز، حيث تعرضت صناعة الألعاب لأكثر من 12 مليار هجوم قرصنة خلال آخر 17 شهراً، والتى تعرف بهجمات credential stuffing attacks أو تكديس بيانات الاعتماد.

وبحسب موقع TOI الهندى، كشف تقرير للشركة يحمل اسم "حالة الإنترنت / الأمان على الإنترنت / هجمات الإنترنت وإساءة استخدام الألعاب" لعام 2019، والذى جاء فيه أن مجتمع الألعاب يعتبر من بين أكثر الأهداف المربحة للمجرمين الذين يتطلعون إلى تحقيق ربح سريع.

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وخلال فترة 17 شهرًا (من نوفمبر 2017 إلى مارس 2019)، كان هناك 55 مليار حالة من حالات credential stuffing فى جميع الصناعات، فيما قال "مارتن ماكاى" الباحث الأمنى ​فى أكاماى فى بيان، "أحد أسباب اعتقادنا أن صناعة الألعاب هدف جذاب للمتسللين هو أن المجرمين يمكنهم بسهولة استبدال العناصر داخل اللعبة من أجل الربح".

وأضاف "علاوة على ذلك، يعتبر اللاعبون مجموعة متخصصة تشتهر بإنفاق الأموال، لذا فإن وضعها المالى هدف مغر أيضًا، فيما تعد روسيا ثانى أكبر مصدر لهجمات التطبيقات، لكن لا يوجد أى مكان فى البلدان العشرة الأولى المستهدفة، بينما تحتل الصين المرتبة الرابعة بين أكبر دول المصدر، ولكن ليس من بين أكبر 10 دول مستهدفة.

وأضاف التقرير أن غالبية قوائم بيانات الاعتماد المتداولة على الشبكة المظلمة وفى المنتديات المختلفة تستخدم البيانات التى نشأت عن بعض أكبر خروقات البيانات فى العالم، والعديد منها مزود بـلغة برمجة SQLi كسبب رئيسى.