شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عودة إنستجرام للعمل بعد ساعات من الانقطاع.. اعرف القصة الكاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد انقطاع عدة ساعات، عادت منصة مشاركة الصور إنستجرام للعمل مرة أخرى، بعد تعطله فى وقت مبكر من صباح الجمعة، حيث أبلغ المستخدمون من جميع أنحاء العالم أنهم لا يستطيعون الوصول إلى خدمة مشاركة الصور المملوكة لفيس بوك من خلال التطبيق أو الموقع الإلكترونى الخاص بها.

إنستجرام تعترف بالمشكلة

وبحسب تقارير، اعترفت منصة إنستجرام بهذا الانقطاع عبر مدونتها الرسمية، وقالت فى بيان، "نحن ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون صعوبة فى الوصول إلى حسابات إنستجرام الخاصة بهم، ونحن نعمل بسرعة لإصلاح المشكلة".

ما الذى عانى منه المستخدمون

أبلغ بعض المستخدمين أنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى إنستجرام على الإطلاق، وذكر بعضهم أن النظام الأساسى لم يتمكن من تحميل آخر المنشورات، بينما لم يتمكن آخرون من إجراء أى عمليات بحث، وفى بعض الأحيان يعرض موقع إنستجرام ببساطة رسالة "خطأ خادم 5xx".

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انتشار #Instagramdown

ونظرا لتوجه المستخدمين إلى منصات الوسائط الاجتماعية الأخرى للشكوى من انقطاع الخدمة، بدأ هاشتاج #Instagramdown فى الظهور على تويتر، بعد فترة وجيزة من تعطل خدمة مشاركة الصور، وأبلغ المستخدمون أولاً عن انقطاع الخدمة فى حوالى الساعة 2:30 صباحًا، وفقًا لموقع Downdetector.com، المتخصص فى مراقبة انقطاعات خدمات الإنترنت المختلفة، حيث سجل المستخدم أكثر 50,000 تقرير انقطاع فى انستجرام فى غضون دقائق قليلة فقط يوم الجمعة

سبب الانقطاع

لم تكشف منصة انستجرام عن السبب الرئيسى وراء هذا الانقطاع، لكنها قالت غالبًا ما يواجه إنستجرام حالات انقطاع بسبب مجموعة متنوعة من الأسباب، فيما أفادت تقارير سابقة بأن خدمة مشاركة الصور التابعة لفيس بوك عانت من انقطاعين رئيسيين آخرين على الأقل فى هذا الشهر.