شركة أخرى تقرر إلغاء كافة الطلبات المسبقة على الهاتف Galaxy Fold بسبب التأخير

فاطمة أيت طالب - دبي - في شهر أبريل الماضي، عندما كان هناك مزيد من التفاؤل حول Galaxy Fold، أرسلت شركة AT&T إلى العملاء الذين طلبوا الهاتف مسبقًا رسالة إلكترونية جاء فيها أنه سيتم شحن الهاتف بحلول 13 يونيو. وفي نهاية شهر مايو الماضي، قام متجر Best Buy بإلغاء جميع الطلبات المسبقة التي تلقاها على الهاتف Galaxy Fold في ظل ظهور تقارير جديدة قالت أن هاتف سامسونج القابل للطي سيتأخر مرة أخرى. عندما وعدت سامسونج في بداية الشهر الماضي بالإعلان عن تاريخ الإطلاق الجديد، لم يتوقع أحد أنه ستكون هناك فترة صمت طويلة إلى حد ما بشأن هذه المسألة.

تقوم شركة AT&T الآن بإرسال رسائل إلى كل من طلب الهاتف Galaxy Fold مسبقًا من الشركة، لإخبارهم بأنه قد تم إلغاء طلباتهم المسبقة. وسيكون بمقدور المستخدمين طلب الهاتف مسبقًا من جديد عندما تعلن شركة سامسونج عن تاريخ الإطلاق الجديد.

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شركة AT&T لا تلقي باللوم على أي شخص، فقط تلتزم بسرد الحقائق عندما ذكرت سبب إلغاء الطلبات المسبقة : ” لقد أجلت سامسونج إطلاق الهاتف، مما يعني أنه لا يمكننا شحن هاتفك “. وبسبب هذه الفوضى، ستقوم شركة AT&T في غضون 60 يومًا بإرسال بطاقة ترويجية ” Promotional Card ” بقيمة 100 دولار أمريكي لأولئك الذين طلبوا الهاتف Galaxy Fold مسبقًا.