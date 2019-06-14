الجيل المقبل من تلفاز ” Samsung The Wall ” يمتاز بحجم 292 إنش وبدقة 8K HDR

فاطمة أيت طالب - دبي - في نسخة العام الماضي من معرض الإلكترونيات الإستهلاكية CES، قامت شركة سامسونج بالكشف عن تلفازها الضخم Samsung The Wall. تم تسميته بهذا الإسم بسبب حجمه الكبير الذي يصل إلى 146 إنش، مما يسمح له بالإمتداد على طول الجدار، ومن هنا جاءت تسميته. إذا كنت تعتقد بأن 146 إنش يعتبر حجمًا كبيرًا جدًا بالنسبة إلى تلفاز، فأنت لست مخطئًا، ولكن لدى شركة سامسونج إصدار جديد من تلفاز Samsung The Wall من شأنه أن ينسيك في الإصدار الحالي.

مع الجيل التالي من تلفاز Samsung The Wall، قامت شركة سامسونج بمضاعفة حجم الشاشة ليصل إلى 292 إنش. وعلاوة على ذلك، فهذا التلفاز الجديد سيأتي كذلك بدقة 8K مما يعني أن جميع المحتوى المعروض عليه يجب أن يكون واضحًا. وبالنسبة لأولئك الذين لا يعلمون ذلك، فإن Samsung The Wall عبارة عن تلفاز ضخم قابل للتفكيك إلى وحدات.

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يستخدم هذا التلفاز تكنولوجيا MicroLED وحواف من دون إطار للمساعدة في إنشاء شاشة عملاقة على نحو سلس. هذا يعني أيضًا أنه من حيث الحجم، سيتمكن المستخدمون من تخصيصه بحيث يمكن أن يبدأ حجمه من 73 إنش ودقته من 2K مع إمكانية زيادة حجمه إلى 292 إنش ودقته إلى 8K، على إفتراض أن لديك الكثير من المساحة المتاحة.

أعلنت شركة سامسونج أيضًا أن الجيل التالي من تلفاز Samsug The Wall سيكون متوفرًا في شهر يوليو القادم، ولكنها لم تكشف لنا عن تكلفته حتى الآن. ومع ذلك، إذا سمعت عن هذا المنتج ولم تكلف نفسك عناء الإستفسار عن سعره، فربما أنت لست من الأشخاص الذين تستهدفهم شركة سامسونج بهذا التلفاز.