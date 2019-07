PUBG Mobile هي اللعبة المحمولة الأكثر إستقطابًا للعائدات في الشهر الماضي

فاطمة أيت طالب - دبي - بغنى عن القول، تحظى لعبة PUBG Mobile بشعبية كبيرة جدًا. بالتأكيد، قد لا تتمتع بنفس الرسوميات التي تتمتع بها على الحواسيب، ولكن هذا لا يمنع اللعبة من أن تحظى بشعبية كبيرة جدًا في جميع أنحاء العالم. في الواقع، هذه اللعبة تملك أكثر من 100 مليون لاعب شهريًا، وليس ذلك فحسب، فهي تعتبر الآن كذلك اللعبة الأكثر إستقطابًا للعائدات على الأجهزة المحمولة.

التقرير الصادر من صحيفة Financial Times يقول بأن أرقام المحللين تشير إلى أن لعبة PUBG Mobile قد حققت إيرادات بلغت أكثر من 146 مليون دولار أمريكي في الشهر الماضي وحده. يتضمن هذا الرقم العناصر والبزات التي إشتراها اللاعبون بالإضافة إلى الأموال التي تم إنفاقها على Game For Peace، وهو الإسم الذي يتم إطلاقه على لعبة PUBG Mobile في الصين. هذا الرقم أعلى بكثير من 125 مليون دولار من الإيرادات التي حصدتها لعبة Honor of Kings خلال تلك الفترة نفسها.

وبحسب ما ورد، فقد تم تقسيم العائدات بين اللعبتين بحيث إستقطبت لعبة PUBG Mobile ما يصل إلى 76 مليون دولار أمريكي في الشهر الماضي، في حين إستقطبت لعبة Game For Peace ما يصل إلى 70 مليون دولار أمريكي. ما ينبغي ملاحظته هو أن لعبة Game For Peace متوفرة فقط في الصين بينما PUBG Mobile متاحة في جميع أنحاء العالم.

كان على شركة Tencent إنشاء نسخة أخرى من لعبة PUBG Mobile تحت إسم مختلف من أجل السوق الصيني بعد أن رفضت الهيئات التنظيمية الحكومية الإسم PUBG Mobile. هي عبارة عن نسخة معدلة قليلة من لعبة PUBG Mobile الأصلية والتي تحتوي على إطار وطني وتعتبر أقل سفكًا للدماء.