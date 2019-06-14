تقرير جديد ” يؤكد ” قدوم طرازات جديدة من Nintendo Switch هذا العام

فاطمة أيت طالب - دبي - وفقا للشائعات، فمن المرجح أن تقوم شركة Nintendo بإطلاق طرازات جديدة من جهاز Nintendo Switch هذا العام. ووفقا لتقرير جديد صدر مؤخرًا من صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، فيبدو أن هذه الشائعات صحيحة لأن الصحيفة ” أكدت ” أننا سنشهد على الأرجح إطلاق طرازين جديدين من جهاز Nintendo Switch هذا العام.

هذا وفقًا لأحد التقارير الذي أشار إلى أن أحد الطرازين قد يكون عبارة عن نسخة مطورة من جهاز Nintendo Switch، في حين سيكون الطراز الأخر عبارة عن نسخة منخفضة التكلفة. وفي حالة إذا كانت الشائعات صحيحة، فيبدو أن النسخة المنخفضة التكلفة الجديدة من جهاز Nintendo Switch ستكون محمولة فقط على عكس جهاز Nintendo Switch الحالي الذي يمكن إستخدامه أيضًا كجهاز ألعاب منزلي عندما يتم ربطه مع التلفزيون بإستخدام قاعدة الإرساء التي تأتي مع الجهاز.

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كانت شركة Nintendo قد نفت في وقت سابق أنها تعمل على جهاز ألعاب جديد، ولكن قررت الشركة التخفيف من موقفها عندما قالت أنها تعمل دائمًا على أجهزة جديدة وأنها ستعلن عنها عندما تشعر أنها جاهزة من كل النواحي. وبطبيعة الحال، يبقى أن نرى ما إذا كانت شركة Nintendo تعمل بالفعل على طرازات جديدة من جهاز Nintendo Switch، على الرغم من أن كل المؤشرات تلمح إلى ذلك.

لا توجد لدينا حاليًا أي معلومات حول الموعد الذي قد نتوقع فيه إطلاق طرازات Nintendo Switch الجديدة، ولكن من المتوقع أن تكون أجهزة Nintendo الجديدة جاهزة بحلول موسم العطلات لحصد المزيد من المبيعات مع العلم بأن أجهزة الألعاب الجديدة تحظى بإقبال شديد في تلك الفترة من السنة.