زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب سواحل تشيلي

أ ش أ
أعلنت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية، أن زلزالا بلغت قوته 6.5 على مقياس ريختر ضرب صباح اليوم الجمعة سواحل تشيلى بالقرب من مدينة (كوكيمبو) المطلة على المحيط الهادئ.
وذكرت الهيئة - وفقا لشبكة (يورو نيوز) الأوروبية - أن الزلزال وقع على بعد 82 كيلومترا من غرب (كوكيمبو)، حيث تعد هذه المنطقة عرضة للزلازل، ولم ترد أى تفاصيل حول وقوع خسائر مادية أو بشرية ناجمة عن الزلزال.
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