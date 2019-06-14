شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواوى تسعى لإطلاق نظام تشغيل خاص بهواتفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسؤول تنفيذى فى شركة هواوى تكنولوجيز الصينية، الخميس، إن عملاق الاتصالات الصينى الآن بصدد عملية إطلاق نظام التشغيل الخاص به "هونجمنج" ليحل محل نظام التشغيل الأمريكى "أندرويد".

وقال أندرو وليامسون نائب رئيس هواوي للشؤون العامة والاتصالات، إن هواوى تحاول "على الأرجح" إطلاق العلامة التجارية لنظام "هونجمنج" الذى قال إنه نُشر كمرحلة أولى على ما يزيد على أكثر من مليون جهاز فى الصين.

وتظهر بيانات المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو) أن هواوى قدمت بالفعل طلبا لتسجيل العلامة التجارية لنظامها التشغيلي "هونغمنغ" في عدد من الدول.