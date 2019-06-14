شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد 3 مذيعين "روبوتات" يمكنهم قراءة نشرة الأخبار كالمحترفين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشرت الروبوتات بشكل كبير فى عدد من المجالات، ووصل الذكاء الاصطناعى إلى جوانب كثيرة من الحياة، لدرجة دفعت العديد من الشركات خلال الشهور الأخيرة بإطلاق روبوتات تحاكى المذيعين، قادرة على القيام بعملهم، وفيما يلى نستعرض أبرز هذه الروبوتات.

Qiu Hao

مع محاولات الصين للتقدم فى مجال التكنولوجيا، أطلقت وكالة شينخوا Xinhua الصينية فى نوفمبر الماضى أول روبوت يقوم بمهام المذيع، حيث ظهر الروبوت على الشاشة ليبدأ بتحية الناس وتعريفهم بنفسه لتقديم النشرة الإخبارية، وصمم Qiu Hao ليكون مشابهاً لمذيع الوكالة جان جاو، ووجه المذيع الآلى الوعود للناس بتقديم عمل جيد لهم دون توقف، وقالت الوكالة الصينية أن هذا الروبوت يمكنه قراءة النشرات الإخبارية بطريقة طبيعية تماماً كأى مذيع أخبار.

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Xin Xiaomeng

استخدمت الوكالة الصينية Xinhua الروبوت Xin Xiaomeng فى مارس الماضى لتقديم نشرة أخبار في فيديو مدته دقيقة، وارتدت الروبوت بلوزة وردية مع قصة شعر قصيرة، وصممت شاومينج لتحاكى تعبيرات ومشاعر وردود أفعال البشر أثناء قراءة نشرة الأخبار.





Alex

أطلقت شركة Promobotروبوت لمذيع نشرة اخبار والذى بدأت تطويره عام 2017 وتم الانتهاء منه وإطلاقه هذا العام، وصمم الروبوت ليكون شبيه لمؤسس الشركة Alexei Yuzhakov ليقدم نشرة الأخبار على قناة Russia 24 ، حيث تطرق إلى العديد من المواضيع والقضايا الهامة من خلال القناة الحكومية الروسية.