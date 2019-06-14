الكشف رسمياً عن Mi 9T في أوروبا مع ساعة Mi SmartBand 4 الجديدة.

تم الكشف عن Mi 9T بشكل رسمي في المنطقة الأوروبية في الإسبوع الماضي حيث يأتي الهاتف كنسخة معاد تسميتها من هاتف Redmi K20 قاهر الهواتف الرائدة الذي قدمته شاومي.

جاء هذا الكشف مع الإعلان رسمياً عن أسعار الهاتف و موعد توافره والنسخ التي ستكون متوافرة منه بالاضافة إلى الإعلان عن ساعة Mi Smart Band 4 الجديدة من شاومي والتي كخليفة لسلسلتها الناجحة للغاية Mi Smartband ولكن مع الأسف يأتي هذا الإعلان دون الإعلان عن هاتف Mi 9T Pro والذي يعرف في المنطقة الصينية بإسم Redmi K20 Pro.

من المفترض أن يبدأ بيع هواتف Mi 9T بشكل رسمي في 17 يونيو الجاري وستأتي بسعر خاص لفترة البداية وهو 300 يورو تقريباً ثم سيتم رفع السعر ليصل إلى 330 يورو لنسخة 6GB/64GB و 370 يورو لنسخة 6GB/128GB وسيأتي الهاتف بثلاثة ألوان وهي الأسود والأزرق والأحمر وكل هاتف سيأتي بتصميم مختلف على ضهر الجهاز والمنطقة الخلفية.

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الهاتف يأتي بمجموعة مواصفات قوية تجعله منافساً شرساً في الفئة المتوسطة ويرفع من مستوى المنافسة فيها، فالهاتف يأتي بشاشة بحجم 6.39 من نوعية Amoled كاملة بدون أي نوتش ويأتي بكاميرا أمامية بمستشعر بدقة 20 ميجابكسل، الكاميرا تخرج من جسد الهاتف مباشرةً.

ويأتي الهاتف بثلاثة كاميرات في الخلف المستشعر الرئيسي الجديد الذي تعتمد عليه شاومي وهو 48 ميجابكسل وعدسة تقريب بمستشعر 8 ميجابكسل وعدسة واسعة المدى بدقة 13 ميجابكسل، الهاتف يعتبر من أوائل الهواتف التي تأتي بمعالج Snapdragon 730، وسيأتي مع 6 جيجابايت كذواكر تخزين عشوائي وبطارية 4000 مللي أمبير.

أعلنت أيضاً الشركة عن ساعتها الذكية Mi Band 4 ولكن سيصبح إسمها بدلاً من ذلك Mi SmartBand 4 وستأتي بشاشة أكبر وأفضل وتعمل بالألوان مع ألوان جديدة لها وستبدأ من سعر 35 يورو تقريباً .

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