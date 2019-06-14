الإعلان عن Galaxy M40 بشكل رسمي مع شاشة كاملة وكاميرا ثلاثية

أعلنت سامسونج عن Galaxy M40 بشكل رسمي والذي يأتي كأعلى هاتف موجود في عائلة Galaxy M الموجهة ناحية الهواتف المنخفضة والمتوسطة بأعلى إمكانيات وسعر منافس.

جاء هاتف Galaxy M40 مع شاشة كاملة من حجم 6.3 بوصة مع ثقب في الشاشة ليخبأ الكاميرا الأمامية التي تأتي بمستشعر بحجم 16 ميجابكسل، ثقب الشاشة هو أحدث ما قدمته سامسونج في مجال تخبأة الكاميرا الأمامية فقد ظهر هذا الشكل في عائلة Galaxy S الرائدة من سامسونج وعلى الأغلب سنراه أيضاً في Galaxy Note الجديد الذي سوف تعلن عنه الشركة في الشهور القادمة.

أما من ناحية العتاد الداخلي فجاء الهاتف بمعالج Snapdragon 675 مع ذواكر 6 جيجابايت وذاكرة تخزين رئيسية بحجم 128 جيجابايت يمكن إضافة بطاقة ذاكرة لها حتى حجم 512 جيجابايت.

Advertisements

في الخلف يأتي الهاتف بكاميرا أمامية بمستشعر 32 ميجابكسل ككاميرا رئيسية ومستشعر 8 ميجابكسل ككاميرا ثانية واسعة العدسة وأخرى 5 ميجابكسل كمستشعر للعمق والبعد، يتمكن الهاتف من تسجيل حتى دقة 4K ويمكنه ايضاً تسجيل بالتوصير البطيء حتى 240FPS ولكن مع الأسف سيأتي الهاتف بمستشعر بصمة موجود في خلف الجهاز بدلاً من داخل الشاشة.

البطارية تأتي بحجم 3500 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 15 واط من منفذ USB-C الموجود بأسفل الجهاز، هاتف Galaxy M40 يأتي بنظام تشغيل أندرويد 9.0 مع واجهة سامسونج الجديدة OneUI بدون منفذ للسماعات، مواصفات الهاتف قد تبدو معروفة لأنه صدر مسبقاً في الصين تحت إسم Galaxy A60.

سعر الهاتف في الهند سيبدأ من 288 دولار تقريباً وسيأتي في لونين وهما Midnight Blue و Seawater Blue وسيكون متوفر من خلال جميع متاجر الإنترنت المعروفة في الهند.

المصدر .