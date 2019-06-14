شركة أمازون تتفوق على آبل وتصبح أغلى علامة تجارية في 2019

تتربع الآن أمازون على عرش شركات العالم كأثر شركة لها قيمة سوقية وأغلى علامة تجارية في العالم مستحوذة على المكان الذي جلست فيه آبل لسنين طويلة دون أن يقترب منها أحد.

جاءت هذه القائمة من موقع BrandZ المهتم بالعلامات التجارية وأسعارها والقيمة السوقية وتوفق كل علامة تجارية على غيرها من الشركات، في العام الماضي كانت شركة أمازون هي الثالثة على هذه القائمة وكانت تتفوق عليها آبل و جوجل ولكن هذا العام حصلت أمازون على زيادة بنسبة 52% في القيمة جعلها تصبح الشركة الأكثر قيمة على مستوى العالم.

يمكننا أن نعتبر أن هذه الزيادة في السعر والقفزة في القيمة السوقية ناتجة من إزدياد حصة أمازون بشكل رسمي في الأسواق العالمية والمحلية على حد سواء، فقد دخلت أمازون رسمياً المنطقة العربية بعد إستيلائها على سوق.كوم وأصبح لها متجر رسمي موجود في الإمارات يقدم مختلف الخدمات الخاصة مثل جميع المواقع العالمية.

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القائمة تضم مجموعة أخرى من الشركات المشهورة عالمياً مثل علي بابا الصينية في المركز ال7 وشركة Tencent المطورة والمالكة لـ pubg mobile في المكان الثامن مع وجود ماكدونالدز و فيزا وميكروسوفت وغيرها من الشركات.

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