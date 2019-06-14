سامسونج قد تكون صاحبة أول معالج يدعم شبكات الجيل الخامس 5G في السوق

فاطمة أيت طالب - دبي - في الوقت الراهن، تعد كوالكوم هي الشركة الوحيدة التي تملك معالج متوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G، والمعالج المعني هنا هو Snapdragon 855 الذي يمكن العثور عليه في غالبية الهواتف الذكية الرائدة المتاحة في السوق اليوم. ومع ذلك، يجب الأخذ بعين الإعتبار أن الهواتف الذكية المزودة بالمعالج Snapdragon 855 لا تدعم كلها شبكات 5G.

هذا لأن المودم Qualcomm X50 المتوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G لا يزال منفصلاً عن المعالج نفسه، مما يعني أن هناك بعض الهواتف التي تستخدم المعالج Snapdragon 855 والتي لا تدعم شبكات الجيل الخامس 5G. ومع ذلك، يبدو أن شركة سامسونج تعمل بالفعل على دمج كل ذلك معًا، أو على الأقل هذا ما يشير إليه تقرير صدر مؤخرًا من كوريا الجنوبية والذي يقول بأن سامسونج تسرع في تطوير أول معالج يدعم شبكات الجيل 5G في السوق.

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ما يعنيه هذا هو أنه في المستقبل، سيكون من الممكن أن نرى معالجات Exynos مدمج فيها مودم 5G. متى سنراها؟ إذا كان محتوى هذا التقرير صحيحًا، فربما سنراها بحلول نهاية هذا العام، على الرغم من أنه يبقى أن نرى ما إذا كانت معالجات Exynos هذه التي تدعم شبكات 5G ستظهر لأول مرة مع Galaxy Note 10 القادم أم لا.

وقد قيل أيضًا بأن Qualcomm و MediaTek تعملان كذلك على حلول مماثلة، ولكن يقال بأن شركة سامسونج ستنجح في ذلك قبل أن تقوم الشركات الأخرى بذلك.