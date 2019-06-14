Huawei ستبدأ بشحن أجهزتها المزودة بنظام التشغيل الجديد الخاص بها في شهر أكتوبر المقبل

فاطمة أيت طالب - دبي - كشفت مصادر صينية متعددة اليوم عن إستعداد شركة Huawei لإطلاق أجهزتها المزودة بنظام HongMeng OS في شهر أكتوبر المقبل مع العلم بأنه من المرجح أن يصل هذا النظام الجديد إلى الأسواق العالمية تحت إسم Ark OS. وصدرت مذكرة جديدة من المحلل Guo Mingxi في مؤسسة Tianfeng International، والذي كشف أن شركة Huawei ستكون مستعدة لإطلاق هواتفها الذكية المزودة بنظام التشغيل الخاص بها في خريف هذا العام.

ومع ذلك، هذه الهواتف الجديدة لن تكون جزءًا من سلسلة Huawei Mate 30 Series الراقية، ولكن من المحتمل أن تكون من الفئة المتوسطة وموجهة للسوق الصيني.

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السبب الرئيسي لإطلاق النظام أولاً في الصين هو أن نظام التشغيل الجديد لن يلبي متطلبات الجمهور العالمي، لذلك يتعين على شركة Huawei إطلاق النظام على نطاق محدود في البداية. في نهاية المطاف، عندما يصبح نظام التشغيل جاهزًا من كل النواحي، فإنه سيظهر في هواتف الشركة الموجهة للأسواق العالمية، مثل سلسلة هواتف Huawei Mate 30 Series و Huawei P40 Series.

وعلاوة على ذلك، فقد توقع المحلل المذكور آنفًا أنه على الرغم من المشاكل بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، فإن شركة Huawei ستتمكن من شحن أكثر 200 مليون هاتف ذكي التي تمكنت من شحنها في العام 2018، وهذا ما يعني بأنها ستكون قادرة على الأرجح على شحن ما بين 215 مليون و 225 مليون وحدة هذا العام، وهذا ما سيجعلها تعزز مكانتها في المرتبة الثانية على الصعيد العالمي، حتى لو كانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق من هذا الأسبوع أنها لن تتمكن من تخطي شركة سامسونج لتصبح الشركة الأكثر مبيعًا للهواتف الذكية في العالم بحلول الربع الرابع من هذا العام.