الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة على الوجة البحري وشمال البلاد والقاهرة تسجل 33 درجة

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كتب: أحمد أبوعقيل
أكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن طقس اليوم الجمعة لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.
وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد.
وتوقع الخبراء أن تكون الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية.
درجات الحرارة المتوقعة
القاهرة 23 33
الإسكندرية 22 28
الإسماعيلية 22 33
طنطا 22 33
الزقازيق 23 33
بورسعيد 23 28
دمياط 23 27
السويس 22 33
العريش 20 28
رفح 21 28
شرم الشيخ 27 36
الغردقة 27 36
قنا 26 37
حلايب 25 33
شلاتين 23 34
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