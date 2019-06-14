الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة على الوجة البحري وشمال البلاد والقاهرة تسجل 33 درجة

كتب: أحمد أبوعقيل

أكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن طقس اليوم الجمعة لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد.

وتوقع الخبراء أن تكون الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية.

درجات الحرارة المتوقعة

القاهرة 23 33

الإسكندرية 22 28

الإسماعيلية 22 33

طنطا 22 33

الزقازيق 23 33

Advertisements

بورسعيد 23 28

دمياط 23 27

السويس 22 33

العريش 20 28

رفح 21 28

شرم الشيخ 27 36

الغردقة 27 36

قنا 26 37

حلايب 25 33

شلاتين 23 34