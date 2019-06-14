هواوي تطلق علامتها التجارية الجديدة "هونج منج" وتنشرها على مليون جهاز في الصين​

كتب: أحمد أبوعقيل

قال مسؤول تنفيذي في شركة "هواوي" الصينية، إن شركته سوف تحاول "على الأرجح" إطلاق العلامة التجارية لنظام "هونج منج"، الذي قال إنه نُشر كمرحلة أولى على ما يزيد على أكثر من مليون جهاز في الصين.

قررت جوجل وشركات أمريكية أخرى إيقاف التعاون مغ شركة هواوي وتعليق كافة الأعمال بينهما على خلفية قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحظر كافة أنشطة هواوي داخل الولايات المتحدة لاعتبارات تخص الأمن القومي.

وقال نائب رئيس هواوي للشؤون العامة والاتصالات، أندرو وليامسون، في مقابلة إن عملاق الاتصالات الصيني الآن بصدد عملية إطلاق نظام التشغيل الخاص به "هونجمنج" ليحل محل نظام التشغيل الأمريكي "أندرويد"، بحسب "سكاي نيوز.

وقدمت "هواوي" طلبا لتسجيل العلامة التجارية لنظامها التشغيلي "هونجمنج" في عدد من الدول، بحسب ما أظهرت بيانات المنظمة العالمية للملكية الفكرية "ويبو".

أعلنت شركة هواوي الصينية، عن توقيع 46 عقدًا تجاريًا لإنشاء شبكات الجيل الخامس حتى الآن في 30 بلدًا حول العالم.

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وأشارت الشركة في بيان لها، إلى أنها أتمت عمليات شحن لأكثر من 100 ألف محطة قاعدية لتكنولوجيا اتصالات الجيل الخامس، مصنفة بأنها الأفضل في العالم.

وتعد شركة هواوي والمصنفة كأحد أبرز مؤسسات القطاع الخاص في الصين، ومقرها الرئيسي في جنوب مدينة شيزين الصينية، الشركة الرائدة في تزويد شركات الاتصالات حول العالم بحلول شبكات الاتصالات، وأيضا في مجال صناعة الهواتف الذكية.

ماذا يترتب على قرار حظر هواوي

يتم حرمان هواوي وأجهزتها الحالية من أية تحديثات كبرى لنظام الأندرويد مستقبلاً.

يتم حرمان هواوي وأجهزتها المستقبلية من الحصول على خدمات جوجل.

خدمات جوجل المختلفة مثل متجر التطبيقات وجي ميل ويوتيوب والخرائط وغيرها ستعمل على أجهزة هواوي الحالية بدون مشاكل.

سيتم إطلاق التحديثات الأمنية لأجهزة هواوي الحالية عبر خدمة Google Play Protect

سيظل لهواوي الحق في تطوير نسخة خاصة من نظام الأندرويد كونه نظام مفتوح المصدر، ولكن بدون أن تقوم بإدراج خدمات جوجل فيه، فقط يمكن للمستخدم لاحقاً أن يفعل ذلك بشكل يدوي.