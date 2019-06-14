شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تغييرات جديدة بالتطبيقات المدفوعة على أندرويد.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة جوجل عن تعديل الشروط الخاصة باسترداد رسوم التطبيقات التى تدعم ميزة الدفع عبر متجرها، حيث كتبت الشركة على صفحة الدعم أنه أصبح على المستخدمين انتظار لمدة تصل إلى 4 أيام من أجل الحصول على الأموال مجددًا بعد أن كانت المدة 15 دقيقة فقط فى السابق.

وحسب موقعGadgets الهندى، غيرت جوجل بعض الشروط حيث أصبح بإمكان الأفراد استرداد أموالهم فى حال إلغاء تثبيت أحد التطبيقات مدفوعة الأجر بعد وقت قصير من وجودها على الهاتف، أما بالنسبة للأشخاص الذين يريدون إعادة تثبيت تطبيق مدفوع بعد أن أزالوه فعليهم الشراء مجددًا واسترداد أموالهم إذا تراجعوا عن قرارهم.

وأوضحت جوجل أنها تعاونت مع العديد من المطورين من أجل الرد على تساؤلات المستخدمين، ومن المفترض أن تطبق السياسات الجديدة على التطبيقات الحالية خلال 30 يومًا.