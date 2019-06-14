شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تتيح لمستخدمى iOS توثيق حساباتهم على جوجل عبر هواتف أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد طريقة التحقق بخطويتن من أكثر الطرق انتشارا بين المستخدمين لسهولة استخدامها، ومقدار الأمان العالى الذى توفره، حيث يمكن استخدام هذه التقنية للتحقق من تسجيل الدخول إلى خدمات Google و Google Cloud على أجهزة Chrome OS و MacOS و Windows 10 االمختلفة، إلا أنه بدءًا من اليوم، يمكن استخدام هاتف أندرويد للتحقق من تسجيل الدخول على أجهزة Apple iPad و iPhone أيضًا.



وبحسب ما نشرته شركة جوجل على مدونتها الرسمية، ففي أبريل الماضي كانت شركة جوجل قد أطلقت خيار جديد يتيح للمستخدمين تعيين هواتف أندرويد لتوثيق حساباتهم، والتى كانت تشمل ويندوز 10 وأنظمة كروم وماك، لكن اليوم أصبحت تدعم حتى نظام التشغيل iOS.

لكن في نفس الوقت، ونتيجة للقيود التى تفرضها شركة أبل في نظام التشغيل iOS، فهناك اختلاف بسيط في آلية العمل، فبدلاً من استخدام متصفح كروم للتواصل مع الجهاز " كما هو الوضع مع الاجهزة المكتبية" فإنه يتم العمل عبر تطبيق Smart Lock الخاص بجوجل والمتاح على iOS.



وبعد تجهيز الخدمة من خلال تفعيل التحقق بخطوتين وتنزيل التطبيق السابق، فعندما يريد المستخدم تسجيل الدخول إلى حساب جوجل عبر أي جهاز يعمل بنظام iOS فإن التطبيق سيتواصل مع هاتف أندرويد قريب من خلال البلوتوث لتظهر رسالة منبثقة لتأكيد الهوية.