أهم خمس مميزات IOS 13 جديدة كما أعلنت عنها أبل

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هناك الكثير من مميزات IOS 13 التي أعلنت عنها أبل، بعض هذه المميزات قد لا يكون مهماً للجميع ولا يكون بقدر الأهمية مثل المميزات الأخرى، لذا سنقدم لكم اليوم أهم هذه المميزات الجديدة مع شرح وافي لكل ميزة منها.

حدث WWDC الذي أقامته آبل في الأسابيع الماضية كان واحداً من الأحداث الكبيرة التي أقامتها الشركة وأعلنت عن الكثير من الأمور فيه، فبجانب الإعلان عن الأجهزة الجديدة ذات الأسعار الخرافية أعلنت الشركة عن تحديثات أنظمة التشغيل الخاصة بها الجديدة سواءً كانت IOS 13 أو iPadOs الجديد أو نظام ماك الجديد.

أهم مميزات IOS 13 الجديد :

نظام IOS 13 سيكون أحدث نسخة والإصدار الأخير من نظام تشغيل آبل الخاص بهواتفها المحمولة أيفون وأجهزة ipod، هذه النسخة ستصدر بالتزامن مع إصدار الجيل الجديد من الأيفون الذي لم يعلن عن إسمه بعد ولا عن الطريقة التي سينطق بها ولكن على الأغلب سيكون أيفون 11، هذا التحديث سيصل لجميع الأجهزة بداية من iPhone 6s و 6s Plus و SE وإنتهاءاً بالأجهزة الأحدث .

مميزات IOS 13 في الحماية والخصوصية :

ستقدم الشركة مجموعة من الأدوات الجديدة لتزيد من مستوى الخصوصية في هواتفها ولحماية بيانات المستخدمين ولتسهيل إستخدام الإنترنت عليهم بشكل كبير.

أهم هذه الأدوات هي تحجيم وتقليل البرامج التي تحتاج إلى الوصول إلى موقعك بشكل دائم وإجبارها على طلب التصريح في كل مرة تفتح البرنامج فيها وإعطاءها هذه الصلاحية طالما كنت تفتح البرنامج وتستخدمه وليس عندما يعمل في الخلفية، مثل هذا الأمر سيوفر الكثير من بطارية الجهاز وسيحسن كثيراً من عمرها الافتراضي والاهم انه يعتبر خطوة مميزة في حماية خصوصيتك وخصوصية الاماكن التي تكون فيها.

كما تقدم الشركة خاصية جديدة تدعى Sign in with apple تسمح لك بالدخول الى المواقع والتسجيل فيها بشكل امن للغاية دون الحاجة إلى إعطاء الموقع أي بيانات خاصة بك أو عنك، هذا الأمر مشابه عندما تقوم بتسجيل الدخول بإستخدام الفيس بوك او جوجل كمثال دون الحاجة إلى التسجيل من البداية في الموقع.

إضافة الوضع المظلم ضمن مميزات IOS 13 :

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لطالما طالب الكثيرون حول العالم ولجأوا لإستخدام الـ Jailbreak والبرامج الغير رسمية لإضافة هذا الوضع المظلم إلى أنظمة التشغيل الخاصة بهم، يقدم هذا الوضع الكثير من المميزات فهو يضفي لمسة جمالية بالنسبة للكثير من المستخدمين كما أنه سيساهم في الاحتفاظ بالبطارية وتقليل استهلاكها مع الأجهزة التي تعمل بشاشات OLED مثل الأيفون X وعائلة Xs .

إضافة خاصية 3D touch :

هذه الخاصية التي كانت تعتبر فيزيائية ومن خواص الجهاز في أجهزة آبل الماضية مثل iPhones 6s وما فوقه أصبحت الآن جزءاً من برمجة الجهاز وسيتمكن جهازك من إستخدامها بسهولة، تعمل هذه الخاصية عن الطريق الضغط على التطبيق ضغطة مطولة لتظهر لك قائمة وصول سريعة لمختلف مميزات التطبيق الذي تقف عليه .

تحسينات عامة ضمن مميزات IOS 13 :

قامت الشركة ببعض التحسينات الصغيرة على اداء النظام لتضمن اداء أفضل للاجهزة مع IOS 13 وهذا لمختلف الأجهزة، وقامت بتغيير الطريقة التي تضغط بها برامج النظام لتتمكن من توفير اكثر من 50% من مساحة التطبيقات على متجر IOS، وهذا يعني أن التطبيقات ستعمل وتفتح بشكل أسرع أيضاً على النظام.

كما قامت بتحسين أداء مستشعرات بصمة الوجه لتتمكن من قراءة وجه المستخدم بشكل أسرع بنسبة 30%.

تحسين التحكم الصوتي في الجهاز :

اعلنت الشركة أنها ستستخدم أخيرا برامج التحكم الصوتي في الجهاز حيث أصبح بإمكانك التحكم الصوتي في الجهاز بشكل كامل من خلال صوتك فقط.

هذه التحسينات أيضاً تصل إلى أجهزة Mac و iPad.