ٍسعر Galaxy A80 مع مواصفاته التقنية وممزياته والكاميرا

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هل ترغب في معرفة سعر Galaxy A80 ؟ إنتظرنا في نهاية هذا المقال حيث سنخبركم بسعره أو يمكنك الآن النقر على قائمة محتوى المقال لتنتقل إلى جزء سعره بشكل تلقائي.

هاتف Galaxy A80 هو أحد عضو من عائلة هواتف سامسونج و Galaxy A التي جاءت لتسيطر على فئة السعر المتوسط بشكل كامل حيث قامت بتقديم هاتف مميز لكل فئة، ولكن ليس هذا فقط فهاتف Galaxy A80 يأتي بتقنية جديدة لإخفاء الكاميرا بشكل كلي داخل جسد الجهاز وتقديم فكرة Pop Up أو سلايدر مختلفة قليلاً عن ما جاء في باقي الهواتف .

كاميرا الهاتف يمكنها أن تخدم وتؤدي وظيفتين مختلفتين ، فهي الكاميرا الخلفية والكاميرا الأمامية في نفس الوقت عن طريق مكيانيكة تدوير تعتمد عليها الكاميرا بشكل مميز للغاية، كما تأتي الكاميرا بمواصفات مميزة وثلاثة عدسات مختلفة تؤدي أغراض مختلفة سنتعرف عليها في المواصفات التقنية للجهاز بشكل كامل .

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مواصفات Galaxy A80 :

جسد الجهاز مغطى بطبقة Gorilla Glass 6 لحماية ظهره مع إطار معدني بالكامل وثلاثة ألوان

شاشة بحجم 6.7 بوصة من نوع Super AMOled الخاصة بسامسونج

معالج Snapdragon 730 ثماني النواة المميز والقوي

ذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت

ذاكرة تخزين داخلي 128 جيجابايت

نظام تشغيل اندرويد 9.0 مبني عليه One UI

كاميرا تدور حول نفسها لتصبح أمامية وخلفية في نفس الوقت بميكانيكة خاصة، عدسة ثلاثية، العدسة الرئيسية تأتي بمستشعر 48 ميجابكسل وفتحة عدسة 2.0 و عدسة واسعة الزاوية تأتي بمستشعر 8 ميجابكسل ومستشعر Time of Flight للبعد ثلاثي الأبعاد.

بطارية بحجم 3700 مللي امبير

مستشعر بصمة تحت الشاشة

مميزات Galaxy A80 :

جسد مميز مبني بجودة عالية

كاميرا فريدة من نوعها لم نرها في شكل سابق

شاشة مميزة ذات اداء ممتاز داخل المنزل وخارجه

دقة الوان عالية للغاية

نتائج كاميرا مذهلة

افضل كاميرا امامية موجودة حالياً

عيوب مقابل سعر Galaxy A80 :

لا توجد فتحة لبطاقة الذاكرة

الأجزاء المتحركة تبدو هشة وقابلة للكسر بسهولة

أداء بطارية سيء للغاية نتيجة للأجزاء المتحركة

بعض المعوقات عندما تستخدم الكاميرا ككاميرا امامية

لا يوجد تثبيت لتصوير الفيديو في وضع 4K وعند إستخدامه في وضع 1080 تجده سيء للغاية

سعر Galaxy A80 :

من المفترض أن يصدر الجهاز بشكل رسمي في 15 يونيو القادم بسعر 650 دولار تقريباً، بالطبع سينطلق في البداية في المنطقة الهندية ومن المفترض ان يصل بعد ذلك إلى باقي بقاع العالم .

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