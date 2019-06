أفضل شركات الإنترنت في مصر مع الباقات والعروض الخاصة بها

محتوي المقالة

هناك الكثير من شركات الإنترنت في مصر وكلها تقدم عروض مختلفة في الظاهر ولكن جوهرها أنها عروض متشابه جداً إن أمعنت النظر فيها .

حالياً تمتلك مصر أربع شركات إنترنت تقدم خدمة الإنترنت المنزلي الثابتة من نوعي ADSL و VDSL وهما مختلفان في بينهما، جميع الخطوط التي تستطيع تشغيل الـ VDSL تتمكن من تشغيل الـ ADSL ولكن على العكس الخطوط التي تستطيع تشغيل ADSL قد لا تتمكن من تشغيل VDSL.

إقرأ أيضاً : كيف تقوم بمسح History المواقع في المتصفح

وتقنية الـ VDSL هي نوع جديد من الإتصال بالإنترنت يأتي إختصاراً كالتالي : Very high speed digital subscriber line وهو يعني خط إنترنت يتحمل الإتصال بسرعات إنترنت عالية وهو الخط الذي إصطلحنا على تسميته في جمهورية مصر بإسم Fiber Optic أو خطوط الفايبر التي تم تغيير الكثير من الخطوط الأرضية إليها في الآونة الاخيرة.

أفضل شركات الإنترنت في مصر مع العروض :

إذاً أثبتنا أن هناك أربع شركات للإنترنت في مصر ولكن يجب أن نوضح نقطة ما، تمتلك شركة We حصة 70% من الباندويث أو المساحة أو السعة على الإنترنت التي تمر داخل جمهورية مصر العربية كما لأنها شركة حكومية فإنها تمتلك البنية التحتية بالكامل لجميع الخوادم والسنترلات ومزودي الخدمة مما يعني أن باقي شركات الإنترنت تحتاج لأن تستخدم البنية التحتية لشركات We في المحافظات والسنترالات المختلفة ولكن هذا لا يعني أن الخدمة ستكون متطابقة بين We و باقي الشركات لأن لكل شركة طريقة في توزيع الباندويث وحصة تقوم بتوزيعها بالشكل الذي تراه أفضل.

الأمر الآخر هو أن معظم شركات الإنترنت في مصر لا تستطيع توفير سرعة ثابتة وإن السرعات التي نطلق عليها رقم محدد مثل 5 او 16 ميجابايت او حتى 100 ميجابايت ليست سرعات ثابتة ولكنها مجرد سرعات قد يصل إليها خطك إن كان الخط يحتمل هذه السرعة فقط وليس إن كان الخط قديماً أو متهالكاً أو غيره.

والآن لنبدأ بعروض شركات الإنترنت في مصر :

عروض وباقات شركة إتصالات مصر

شركة إتصالات مصر هي فرع من الشركة الأم إتصالات التي مقرها في الإمارات العريبة المتحدة وتتواجد في أكثر من بلد حول العالم وتقدم الشركة الإنترنت في مصر منذ بضعة سنوات وليس منذ أن وجدت في البلاد، تمتلك الشركة عدد متوسط من المشتركين بالنسبة للشركات الأخرى مما يجعل إستقرار إتصال الإنترنت افضل قليلاً من باقي الشركات، كما أن خوادم الشركة وسيرفراتها مناسبة نوعاً ما وهي أفضل من غيرها في هذا الأمر، كما تتميز الشركة بخدمة عملاء مميزة جداً قادرة على حل جميع المشاكل التي قد تطرأ فيها .

العيب الوحيد في الشركة هو أن أقصى سرعة تحميل للشركة هي 16 ميجابايت

أما بالنسبة لعروض الشركة وأسعارها فهي كالتالي :

الباقات العادية :

السرعة سعة التحميل سعر الإشتراك شهريًا الراوتر 1 ميجابايت\ ثانية 60 جيجا 91.5 جنيه \ شهريًا مجانًا 2 ميجابايت\ ثانية 120 جيجا 125.5 جنيه \ شهريًا مجانًا 4 ميجابايت\ ثانية 150 جيجا 182.5 جنيه \ شهريًا مجانًا 6 ميجابايت\ ثانية 120 جيجا 137 جنيه \ شهريًا مجانًا 8 ميجابايت\ ثانية 200 جيجا 285 جنيه \ شهريًا مجانًا 16 ميجابايت\ ثانية 300 جيجا 433.5 جنيه \ شهريًا مجانًا

باقات تورنيدو الجديدة

اسم الباقة السرعة سعة التحميل سعر الإشتراك شهريًا الراوتر تورنيدو 50 1 ميجابايت 10 جيجا 57 جينه \ شهريًا 234 جنيه تورنيدو 120 حتى 16 ميجابايت 75 جيجا 137 جينه \ شهريًا مجانًا تورنيدو 150 100 جيجا 171 جينه \ شهريًا مجانًا تورنيدو 200 150 جيجا 228 جينه \ شهريًا مجانًا تورنيدو 300 250 جيجا 342 جينه \ شهريًا مجانًا تورنيدو 500 500 جيجا 570 جينه \ شهريًا مجانًا

يمكنك الإشتراك في خدمات الشركة من خلال الإتصال بخدمة العملاء أو التوجه إلى فرع خدمة العملاء

عروض وباقات شركة فودافون مصر

تتميز هذه الشركة بقلة المشاكل المتعلقة بخطوط الإنترنت الخاصة بها وجودة الخدمة وثباتها وأيضاً هي تمتلك عدد أقل قليلاً من المشتركين لذا فإن الضغط على خوادم الشركة يكون قليلاً في أوقات كثيرة .

تتميز الشركة بسرعات جيدة وثابتة بشكل كبير كما أن هذه السرعات الثابتة والمستقرة تجعل من الشركة مناسبة للغاية من يستخدم الانترنت بشكل ثابت وتحديداً في الألعاب الأونلاين وغيرها من الأمور.

أسعار الباقات :

السرعة سعة التحميل سعر الإشتراك شهريًا الراوتر 5 ميجابايت\ ثانية 100 جيجا 125.5 جنيه \ شهريًا مجانًا 15 ميجابايت\ ثانية 75 جيجا100 جيجا 137 جنيه \ شهريًا171 جنيه \ شهريًا مجانًا 16 ميجابايت\ ثانية 100 جيجا200 جيجا 500 جيجا 182.5 جنيه \ شهريًا296.5 جنيه \ شهريًا 570 جنيه \ شهريًا Advertisements مجانًا

عروض وباقات شركة أورانج

تعتبر شركة أورانج الافضل بين مختلف شركات الإنترنت الموجودة في مصر، فهي تقدم احجام مناسبة لساعات التحميل المختلفة وتعمل بشكل مستمر على زيادة الحصة السوقية لها وتحرض أيضاً على إرضاء العملاء بشكل كبير.

لا تواجه الخدمة مع شركة أورانج أي مشاكل في إتصال الإنترنت المختلف سواءً كان في سرعة التحميل أو في ثبات الخط وسرعة إستخدامه مما يجعلها مناسبة جداً للالعاب الاونلاين ومشاهدة اليوتيوب .

خدمة عملاء الممتازة تجعل من التعامل مع الشركة أمراً سهلاً للغاية وتشجع عليه أيضاً .

السرعة سعة التحميل سعر الإشتراك شهريًا الراوتر 1 ميجابايت\ ثانية 40 جيجا 67.5 جنيه \ شهريًا مجانًا 2 ميجابايت\ ثانية 100 جيجا 114 جنيه \ شهريًا مجانًا 4 ميجابايت\ ثانية 150 جيجا 171 جنيه \ شهريًا مجانًا 6 ميجابايت\ ثانية 250 جيجا 285 جنيه \ شهريًا مجانًا 8 ميجابايت\ ثانية 400 جيجا 456 جنيه \ شهريًا مجانًا 16 ميجابايت\ ثانية 700 جيجا 798 جنيه \ شهريًا مجانًا 24 ميجابايت\ ثانية 1000 جيجا 1482 جنيه \ شهريًا مجانًا

العيب الوحيد في الشركة أنها لا تقدم باقات متوسطة الحجم في السرعات العالية وأقل باقة بسرعة 16 ميجابايت تأتي بسعة 700 جيجا.

عروض وباقات شركة WE

لا يوجد ما يقال حقاً عن شركة WE فهي أكثر من معروفة وهي تمتلك أكبر حصة سوقية وأكبر عدد من العملاء الموجودين على أرض الواقع، هذا الحجم والتواجد العملاق يجعل الشركة تعاني من بعض المشكلات التي تحل بشكل سريع.