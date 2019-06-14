سعر Xperia 1 مع مواصفاته التقنية وإمكانياته

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تعرف على سعر Sony Xperia 1 الجديد داخل هذا المقال .

ربما كانت تعاني سوني بشكل كبير في الفترة الماضية مع سوق الهواتف، فقد تطور العالم في قفزات سريعة ولم تتمكن هي من ملاحقته ولا حتى تقديم هواتف تحمل نفس اللغة وبصمة التطوير الخاصة بالعالم الجديد، ولكن هاتف Xperia 1 هو محاولتها للحاق بهذا الركب مع الإحتفاظ بفرديتها وإبداعيتها الخاصة

تأتي هذه الهواتف بشاشة كبيرة للغاية وتحديداً أطول قليلاً من الشاشات العادية بأبعاد 21:9 وهي الأبعاد السينمائية أو الأبعاد التي يتم تصوير أفلام السينما بها وهي الأبعاد الجديدة التي تأتي بها شاشات الـ UltraWide لأجهزة الكومبيوتر المنزلية، هذه الأبعاد تضمن لك مشاهدة الأفلام والمحتوى السينمائي دون ظهور أي خطوط سوداء في الجزء الأعلى أو الأسفل من الجهاز.

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ولم تكتفي سوني بكون شاشة الجهاز بأبعاد جديدة فقط، فقد جاء الجهاز بشاشة من نوعية OLED بدقة 4K وحجم 6.5 بوصة بمختلف التقنيات الحديثة الموجودة لتصبح شاشة هذا الجهاز واحدة من أفضل الشاشات الموجودة حالياً في سوق الهواتف المحمولة.

مواصفات Xperia 1 التقنية :

جسد الجهاز بالكامل من الألومنيوم مع حماية من طبقة Gorrila glass 6 على ظهر الجهاز ومقاومة للمياه

شاشة بحجم 6.5 بوصة من نوعية OLED وأبعاد 21:9 ودقة عرض 4K

كاميرا خلفية أساسية بمستشعر 12 ميجابكسل و كاميرا ثنائية ثانوية بمستشعر 12 ميجابكسل لعدسة التقريب و 12 ميجابكسل للعدسة الواسعة

تستطيع الكاميرا تسجيل فيديوهات 4K إما بنسبة 16:9 أو 21:9

كاميرا امامية بمستشعر 8 ميجابكسل

معالج Snapdragon 855 ثماني النواة

ذاكرة وصول عشوائي تصل حجمها إلى 6 جيجابايت

ذاكرة تخزين بحجمين إما 128 جيجابايت او 256 جيجابايت وتقبل إضافة بطاقات الذاكرة

نظام تشغيل اندرويد 9.0

بطارية بحجم 3330 مللي امبير

مستشعر بصمة موجود على جانب الجهاز

مميزات Xperia 1 :

شاشة أكثر من مذهلة بدقة 4K وتدعم محتوى HDR

معالج قوي يناسب الهواتف الرائدة

تصميم مميز مع مقاومة للمياه

سماعات ثنائية اكثر من ممتازة

أداء كاميرا قوي للغاية سواءً في الكاميرا الامامية او الخلفية

أفضل أداء من كاميرات سوني في إلتقاط الصور الليلة

خواص إضافية للكاميرا من تتبع العين والوجه ممتازة للغاية

واجهة Xperia UI ممتازة للغاية وسهلة الاستخدام وسريعة

عيوب Xperia 1 :

لا يوجد منفذ للسماعات

لا يوجد تسجيل بدقة 4K

مستوى الصوت الذي ينتجه الجهاز ليس بالقوة المطلوبة

مستشعر البصمة ضعيف قليلاً

أداء بطارية ضعيف نوعاً ما

لا يوجد شحن لا سلكي

لا يوجد دعم لإتصال Wifi 6

سعر Xperia 1 :

ربما يكون سعر Xperia 1 هو أكبر عيب فيه والسبب الحقيقي الذي لن يجعله ينتشر بشكل كافي، فالهاتف يأتي في الأسواق العالمية بسعر 950 دولار تقريباً وعلى الأغلب لن يتوفر في الأسواق المحلية العربية لأن الشركة تركت المنطقة العربية .