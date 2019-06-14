إضافات إلى بريد Gmail تزيد من إنتاجيتك وكفاءة عملك

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بريد Gmail الإلكتروني المقدم من جوجل هو أكثر بريد مستخدم عالمياً الآن، يستخدمه الملايين في الكثير من المراسلات الإلكترونية الهامة وغيرها، مع هذه الإضافات التي سنذكرها لها اليوم ستتمكن من الإستفادة من هذا البريد في عملك اليومي بشكل كبير للغاية وستحصل على أفضل أداء ممكن من البريد.

عمر بريد Gmail منذ اليوم الأول الذي ظهر في هو 15 عاماً وهو وقت أطول وأكبر من جميع منتجات جوجل الآخر التي غالباً ما يتم إغلاقها بسرعة لأسباب مختلفة ولهذا فإن هذا البريد هو الأفضل ومع الإضافات التي سنذكرها لكم اليوم ستحصل على أفضل المميزات الجديدة وستتمكن من الإستفادة منه بشكل كبير للغاية.

كيف تقوم بتحميل إضافات بريد Gmail ؟

بالطبع قبل أن نذكر لك الإضافات التي يمكنك أن تحملها يجب علينا أن نتعلم كيف نقوم بإضافاتها أليس كذلك ؟

الأمر سهل للغاية كل ما عليك هو التوجه إلى Slider الموجود على يمين الشاشة وستجد علامة + بيضاء صغيرة، قم بالضغط عليها وستظهر لك نافذة تدعى Google Suits Marketplace يمكنك من خلالها تحميل الاضافات التي ترغب بها .

ويمكنك أيضاً الوصول إليها عن الطريق الضغط هنا .

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إضافة DropBox

برنامج Dropbox هو واحد من أكثر البرامج والخدمات الموجودة على الانترنت شهرة، ويمكننا القول بأنها واحدة من أقدمها أيضاً، فهذه الخدمة تقدم مساحة تخزين سحابية بحجم جيد وتستخدم من قبل الكثيرين عبر الإنترنت عبر الفترات الماضية بأكملها، بالرغم من ان جوجل تقدم خدمة مشابهة مع Drive إلا أن الكثيرين لازالوا يفضلون Dropbox وإن كنت منهم يمكنك إستخدام الخدمة مباشرة من خلال هذه الاضافة ويمكنك الوصول إليها بسهولة من هنا.

إضافة Streak :

تعتبر هذه الاضافة واحدة من الاضافات المميزة التي يجب على الجميع أن يمتلكها، تعتبر هذه الاضافة واحدة من ادوات ادارة العلاقات مع العملاء، ولكن فإن هذه الاداة تقدم مجموعة من المميزات الاخرى التي ستفيد جميع المستخدمين مثل تتبع إن كان هناك من فتح الايميل او استقبله وارسال الايميلات لاحقا بالاضافة الى التنبيهات .

يمكنك تحميل هذه الاضافة من هنا .

إضافة ZOOM :

هذه الخدمة تعتبر خدمة مميزة جداً للاجتماعات عبر الانترنت وتقدم اداء مميز مع مختلف خطوط الانترنت وسرعاتها والان اصبح بامكانك الوصول إلى اجتماعاتك وقائمة اتصالك بشكل اسرع مع إضافة الخدمة إلى Gmail الخاص بك من هنا .