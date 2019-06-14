سعر Honor 20 Pro مع مواصفاته ومميزاته وإستخدام الكاميرا

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نقدم لكم اليوم تقريراً عن سعر Honor 20 Pro مع مواصفات الهاتف وإمكانياته والمميزات المختلفة التي يأتي بها.

تمكنت هواوي وشركتها التابعة اونر من إحتلال المرتبة الأولى في جميع الأخبار العالمية ومنافذ الإعلام المهتمة بالتقنية والغير مهتمة بها أيضاً وهذا جاء بالطبع بعد المشاكل التي ظهرت مؤخراً بين الشركة وأصحاب نظام أندرويد والولايات المتحدة والتي هددت بأن تفقد الشركة جميع قدراتها على تصنيع هواتف محمولة جديدة.

وبالرغم من أن الشركة كانت تمتلك بعض الخطط الإحتياطية لمواجهة هذه المقاطعة والهجوم إلا أنه أصابهم في مقتل عندما بدأت الشركات المصنعة للشرائح -التي يبنى عليها المعالجات – بمقاطعتهم مع إخراجهم من إتحاد الـ Wifi و الـ Sd Card الذان تعتمد عليهما الشركة بشكل كامل وبدون بديل ممكن في هواتفها، ولنكون صادقين فإن هذه المقاطعة كانت تهدد بالقضاء على واحدة من الشركات المميزة فعلاً التي تمكنت من المنافسة في وقت قصير وتحقيق نجاحات كبيرة في سوق الهواتف المتحركة.

ولكن ولحسن الحظ فإن هذه الأزمة بدأت تحل تدريجياً وبدأت بوادر حل هذه الأزمة بالظهور في الأيام الأخيرة، وبما أن الأزمة إقتربت من النهاية أصبح من الواجب الآن أن نتحدث عن هاتف Honor 20 Pro وهو هاتف مميز جديد صدر من اونر بمميزات وسعر منافس للغاية .

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المواصفات التقنية لهاتف Honor 20 pro :

جسد الجهاز : يأتي الجهاز بوزن 182 جرام وزجاج من الأمام والخلف مع إطار معدني بالكامل يحيط به

الشاشة: تأتي الشاشة بحجم 6.26 بتقنية IPS LCD ونوع All view الجديد من الشركة

المعالج : HiSilicon Kirin 980 ثماني الأنوية الجديد

ذواكر الوصول العشوائي : 8 جيجابايت

ذاكرة التخزين : تصل إلى 256 جيجابايت

نظام التشغيل : أندرويد 9.0 مبني عليه واجهة Magic 2.1

الكاميرا الخلفية : مستشعر أساسي 48 ميجابكسل وعدسة واسعة للغاية بمستشعر 16 ميجابكسل وعدسة تقريب بصري بمستشعر 8 ميجابكسل

الكاميرا الأمامية : مستشعر 32 ميجابكسل مخبأة في ثقب الشاشة

بطارية بحجم 4000 مللي أمبير

مستشعر البصمة : موجود على جانب الجهاز

منفذ IR

مميزات مقابل سعر Honor 20 Pro :

شكل ثلاثي الابعاد فريد من نوعه

موقع مستشعر البصمة ممتاز للغاية مع تصميم مميز وعملي للجهاز

كاميرا بجودة متميزة للغاية

بطارية بعمر إفتراضي متميز

النسخة الإفتراضية تأتي بمواصفات قوية لا تحتاج أكثر منها

عيوب Honor 20 Pro :

لا يوجد منفذ 3.5 للسماعات

لا يوجد مكان لبطاقة الذاكرة

الشاشة كانت تحتاج لتكون من نوع OLED لتناسب سعر الهاتف

سعر Honor 20 Pro :

لا يوجد بعد أي تفاصيل عن تواجد الهاتف في الاسواق العربية والسعر الذي سيتوفر به ولكن توفر عالمياً بسعر 600 يورو تقريباً ومن المفترض أن يبدأ في الظهور في الشهر القادم في مختلف الأسواق .