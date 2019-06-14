كيف تأخذ نسخة من إضافات متصفح كروم

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يمكنك أن تأخذ نسخة من إضافات متصفح كروم، تفيدك هذه النسخة إن قمت بالإنتقال إلى جهاز كومبيوتر جديد أو قمت بتثبيت نظام تشغيل جديد على جهازك القديم الذي تمتلكه بالفعل.

كما أن هذه النسخة الإحتياطية من الإضافات تفيد بشكل خاص إن كنت تستخدم إضافة تأتي من مصدر غير متجر جوجل للإضافات مثل موقع Github، معظم الإضافات الموجودة في موقع Github تأتي من مطورين جيدين وموثوق بهم ولكن قد لا توافق جوجل على إعتماد هذه الإضافة وإدخالها إلى نظامها.

كما أن بعض الإضافات التي تحصل على موافقة جوجل قد تزال من المتجر لأي سبب كان أو لأن المطور يرغب في ذلك لذا فإن أخذ نسخة إحتياطية من الإضافة فكرة ممتازة وعملية جداً .

كيف تأخذ نسخة إحتياطية من الإضافة :

حتى تتمكن من أخذ نسخة إحتياطية من إضافة كروم يجب عليك أن تمتلك إضافة أخرى تدعى Get CRX ويمكنك تحميلها من هنا .

بالإضافة يجب أن تكون الإضافة التي ترغب في أخذ نسخة إحتياطية منها موجودة على متجر كروم الرسمي.

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بعدما تقوم بتحميل الإضافة Get CRX توجه إلى صفحة الإضافة التي ترغب في أخذ نسخة إحتياطية منها ومن ثم إضغطت على Get CRX حتى تمكن من الحصول على هذه النسخة الإحتياطية في صيغة ملف CRX .

قم بتحديد المكان الذي ترغب في حفظ الإضافة إليه وتحميلها إليه وستجد أن الملف تم تحميله إليه وستستطيع تثبيته دون الحاجة إلى الذهاب إلى متجر جوجل .

تثبيت النسخة الإحتياطية وملف CRX :

لتقوم بتثبيت النسخة الإحتياطية التي قمت بأخذها في البداية ستحتاج إلى إستخراج محتويات الملف بإستخدام اي برنامج لإستخراج محتويات الملفات المضغوطة، بمجرد أن يتم إستخراج الإضافة قم بفتح متصفح كروم ومن ثم إضغط على قائمة more Options في جهة اليمين ثم توجه إلى Extensions.

في صفحة الـ Extensions قم بتفعيل وضع المطورين ومن ثم قم بتحميل الإضافة التي قمت بفكها مسبقاً عن طريق إختيار زر Load Unpacked وإختيار مكان الملف الذي قمت بفك الضغط عنه.

إن قمت بإستخدام هذه الطريقة لتحميل الإضافة ستجد أن الإضافات لن يتم تحديثها بشكل تلقائي وإن كنت ترغب في التحديثات التلقائية يجب عليك أن تقوم بتحميل الإضافة من خلال متجر كروم نفسه.