دعم تقنية Ray Tracing من الألعاب الضخمة في E3 2019

أصبحت تقنية Ray Tracing متاحة في العام الماضي فقط عندما أطلقت نفيديا بطاقاتها الرسومية Geforce RTX والتي أصبحت أهم تقنية في صناعة الألعاب خصوصاً مع الدعم المتزايد من الألعاب العملاقة لها لعبة تلو الآخرى .

تم إطلاق ألعاب Quake II RTX, Battlefield V, Shadow of the Tomb Raider, Metro Exodus ولعبة Stay In The light (وصول مبكر) وهي تدعم تقنيات Ray Tracing.

إنضمت مؤخراً ألعاب call of Duty: Modern Warfare, Wolfenstein: Youngblood و إلى قائمة الألعاب الناجحة التي تستخدم تقنيات Ray Tracing.

وهذا الإسبوع في معرض الترفيه الإلكتروني E3 في لوس أنجلوس أُعلن أن الألعاب المنتظرة بشدة وهي Cyberpunk 2077 و Watch Dogs Legion ستسخدم أيضاً تقنيات Ray Tracing .

الألعاب التي تدعم Ray tracing في مؤتمر E3 :

اللعبة المشهورة والمنتظرة بشدة Cyberpunk 2077 هي المشروع القادم من إستوديو CD PROJEKT RED وهم صناع لعبة The Witcher 3 : Wild Hunt. لعبة Cyberpunk 2077 هي لعبة عالم مفتوح تعتمد على الأكشن والمغامرات التي تدور حول قصة اللعبة وهي تحدث في مدينة Night City.

هذا الإسبوع كان الكشف عن إستخدام اللعبة لتقنيات Ray Tracing أثناء اللعب وليس فقط في المشاهد السينمائية وأن نفيديا هي الشريك التقني الرسمي للعبة.

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كما تم الكشف من قبل Ubisoft على لعبتهم الجديدة Watch Dogs: Legion التي ستنطلق في العام القادم وستضم مجموعة محورية من تقنيات RTX لذا فإن بطاقات Geforce RTX هي البطاقات الرسومية الرسمية للعبة، لعبة Watch Dogs: Legion ستستخدم Ray Tracing و تتبع الأشعة بشكل مباشر أثناء اللعب بالإضافة إلى تقنيات RTX المتقدمة الأخرى من نفيديا لتقوم بصنع مشاهد مذهلة في الجزء الثالث من سلسلة الألعاب الناجحة والتي تعتمد على إسكتشاف العالم المفتوح والمغامرات والأكشن Watch Dogs.

كما إستمتع حضور معرض E3 بعرض حصري للعبة Control يظهر تقنيات RT في الإنعكاسات والظلال، تنطلق اللعبة في 27 أغسطس القادم وستضم اللعبة دعم لتتبع الإضاءة والإشعاعات بشكل غير مباشر عن طريق نشر الإضاءة وتتبع إشاعات الظل ولأول مرة الإنعكاسات على الأسطح المعتمة والمواد الشفافة بالإضافة إلى تقنيات NVIDIA الأخرى .

لقد رأيتم لعبة Quake II مسبقاً ولكن ليس بهذا الشكل مسبقاً، لعبة Quake II RTX حصلت على تغيير كامل على النسخة الأصلية التي إنطلقت في عام 1997 من قبل إستوديو Nvidia LightSpeed الذي يضم أحدث تقنيات تتبع المسارات في اللعبة .

تقدمنا في هندسة تتبع الأشعة Ray Tracing بشكل حي ومباشر بدأ يؤتي بثماره، قائمة الألعاب التي تدعم تتبع الأشعة تبدو مثل قائمة بأفضل الألعاب الموجودة وأهم سلاسل الألعاب : لعبةBattlefield, Call of Duty, Metro, Quake, Tomb Raider, Sword and Fairy و Wolfenstein .

إضافة ألعاب مثل Cyberpunk و Watch Dogs في معرض E3 يوضح ثقة المطورين وتوافقهم الكبير مع تقنيات Ray Tracing .