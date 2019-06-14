فيس بوك يطلق برنامج يدفع لك الأموال مقابل إستخدام بياناتك

كان فيس بوك تحت الكثير من الهجوم في الفترة الماضية حيث إنتشرت الكثير من الأحاديث حول الخصوصية وسماح البرنامج والشركة للوصول إلى بياناتك الخاصة وبيانات إستخدامك الخاص ولكن الآن تقرر الشركة أن تخرج نفسها من هذا المأزق.

برنامج Study وهو أحدث برنامج أطلقته شركة فيس بوك يهدف بشكل أساسي لمتابعة إستهلاكك وإستخدامك للهاتف من خلال تتبع البرامج التي تقوم بتثبيتها وسلوكك في إستخدامها والإعتماد عليها بشكل أساسي والبيانات الأخرى العامة من الهاتف مثل الأماكن التي تمضي وقتك فيها وساعات إستخدامك للإنترنت والهاتف والشبكة بشكل عام ومن ثم تدفع لك الأموال في مقابل هذه المعلومات والبيانات.

تدعي الشركة أنها ستستخدم هذه المعلومات لتتعلم أي التطبيقات مفضلة أكثر من قبل المستخدمين من أجل تحسين مجموعة برامجها الشخصية وزيادة الخصوصية، تقول الشركة أيضاً بأنها لن تقوم بجمع أو النظر إلى أي محتوى خاص بالمستخدم على الهاتف ورسائل وبياناته الخاصه من كلمات سر وغيرها.

Advertisements

سيمكنك تحميل البرنامج وإستخدامه بعدما تتأكد الشركة من عمرك وبياناتك الأخرى وأنها مناسبة للبرنامج والدراسات التي ستقوم بها وفي أثناء عملية التنصيب هذه سيظهر لك التطبيق مجموعة من الرسائل المختلفة التي ستطلب منك التأكيد على معرفتك بقواعد البرنامج وطريقة إستخدامه وغيرها من البيانات وستطلب منك أن تدخل حساب Paypal الخاص بك لتستقبل دفعات الأموال.

يمكنك الخروج من البرنامج فأي وقت ترغب فيه بشكل مجاني وكل ما سيكون عليك فعله هو إزالة التطبيق وإعلام فيس بوك بأنك ترغب في ترك البرنامج، البرنامج حتى الآن سينطلق بصورة تجريبية في الولايات المتحدة والهند ولكن من المفترض أن يصل إلى باقي دول العالم .

إقرأ أيضاً : فيس بوك يتوقف عن العمل في مصر وبعض دول العالم