شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تستحوذ على استوديو Double Fine لصناعة الألعاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مايكروسوفت عن استحواذها على استوديو Double Fine لصناعة الألعاب، وذلك ضمن قسم الألعاب الخاص بها، خلال فعاليات مؤتمر الألعاب E3 الذى عقد فى لاس فيجاس.



وبحسب موقع The Verge الأمريكى، فقد أكملت مايكروسوفت ضم استوديو الألعاب Double Fine إلى استديوهاتها Xbox Game Studios، فيما أكد مدير الاستحواذ الجديد أنهم أصبحوا جزءًا من مايكروسوفت.



ومع صفقة الاستحواذ الأخيرة، فقد ارتفع عدد استديوهات Xbox Game Studios المطورة للألعاب إلى 15 استديو منفصل، والتى استحوذت مايكروسوفت عليها بشكل تدريجي خلال الفترة الماضية